OB-Stichwahl in Görlitz: AfD-Mann oder Amtsinhaber – Ergebnis steht fest

Görlitz - Rund 44.500 Görlitzer durften am Sonntag bis 18 Uhr einen neuen Oberbürgermeister für ihre Stadt wählen.

Die Geschichte wiederholt sich. Vor sieben Jahren geschah dasselbe wie am 31. Mai 2026: Sebastian Wippel (43, AfD, l.) gratulierte dem bisherigen und künftigen Görlitz-OB Octavian Ursu (58, CDU). (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Seit 2019 amtiert Octavian Ursu (58, CDU) im Rathaus – und dem vorläufigen Endergebnis nach wird er auch in den nächsten sieben Jahren das Sagen haben. Kontrahent Sebastian Wippel (43, AfD) wurde am Abend in seine Schranken verwiesen.

Bei Auszählung der Stimmen lag Wippel zunächst vorn. "Sieht gut aus", klopfte ihm AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (51) optimistisch auf die Schulter. Kaum ausgesprochen, folgte plötzlich Ursus Aufholjagd.

Bei der CDU hob sich die Stimmung. Die Wahlbeteiligung liegt bei 55,4 Prozent. Die Briefwahl-Stimmen konnten das Ruder nicht mehr rumreißen: Ursu gewinnt die Stichwahl mit 55,8 Prozent, Wippel unterliegt mit 44,2 Prozent.

Der erste Wahlgang fand am 10. Mai statt. Vier Kandidaten standen damals zur Wahl. Keiner schaffte die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen.