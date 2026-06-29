Tödlicher Unfall in Sachsen: Junger Mann verliert Kontrolle über seinen Audi und stößt gegen Baum

Oberschöna - Bei einem tragischen Unfall in Mittelsachsen ist in der Nacht zu Montag ein Audi-Fahrer verstorben.

In Mittelsachsen hat ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist erst in den Graben gefahren und dann gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Das Unglück passierte kurz nach Mitternacht in Kleinschirma, einem Ortsteil von Oberschöna. Wie die Polizei mitteilte, war der Audi auf der B173 aus Richtung Freiberg kommend unterwegs.

"Etwa 200 Meter nach dem Abzweig zur Bahnhofstraße in Richtung Kleinschirma verlor der junge Mann aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Audi", berichtet ein Polizeisprecher.

In einer Kurve kam das Fahrzeug schließlich von der Fahrbahn ab und geriet zunächst in den Straßengraben. Dann krachte der Audi in eine Feldzufahrt und kollidierte schließlich mit einem Baum.