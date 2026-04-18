Frist nach Schatzfund abgelaufen: So geht es mit den Goldbarren in Bannewitz weiter

Bannewitz - So langsam steigt die Freude in Bannewitz: Nachdem Ende Oktober Gemeindemitarbeiter Gold gefunden hatten , konnte die Polizei noch immer keinen rechtmäßigen Besitzer finden. Sollte das so bleiben, können sich wohl zehn Vereine freuen.

Diese acht Goldbarren fanden die Bauhofmitarbeiter zuerst. © Gemeinde Bannewitz

Das Rasenmähen an einem Regenrückhaltebecken ging anders aus als gedacht: Im Gras fanden die Mitarbeiter acht Goldbarren.

Nachdem nochmal nachgesehen wurde, tauchten noch zwei weitere auf. Der Goldschatz landete bei der Polizei, die die Ermittlungen nach dem Besitzer aufnahm.

Dafür endete die Frist am Freitag. Trotzdem müssen die Sektkorken noch in der Flasche bleiben.

"Wir hatten in der Vergangenheit rund ein Dutzend Hinweise", sagt Polizeisprecher Lukas Reumund (48). "Vergangene Woche gab es aber nochmal zwei. Die müssen wir jetzt nochmal prüfen, bevor es zu einer Übergabe kommen kann."

Für Bannewitz heißt das noch ein paar Tage zittern, aber ganz ungelegen kommt die Verlängerung dem Bürgermeister nicht.

"Am 28. April wollen wir entscheiden, welche Vereine von dem Fund profitieren", sagt Heiko Wersig (43) zu TAG24. "Es wäre schön, wenn dann das Gold in einem Zug an diese geht."