Hier sind Roboter die Stars: Kongress für Zukunftsforscher steht im Zeichen von KI

Schkeuditz - Am Wochenende verwandelt sich der GLOBANA Eventcampus in Schkeuditz bei Leipzig in einen Kongress für Zukunftsforscher aus aller Welt. Unter dem Titel "Rulebreaker" wird hier gemeinsam auf die kommenden zehn Jahre geblickt.

Manuela Maybach (50) und KI-tty vertreten am Wochenende die Wolfgang Eder Evolution GmbH. © Susann Friedrich

Unternehmer, Wissenschaftler und Forscher aus Dutzenden Ländern kommen derzeit nördlich von Leipzig zusammen, um 42 Speakern zu lauschen.

So stehen unter anderem auch Strategie-Verantwortliche etablierter Unternehmen wie Daimler, DB, und Bosch auf der Gästeliste. Insgesamt werden rund 2000 Menschen erwartet.

Dabei geht es vor allem darum, die eigenen Projekte und Firmen anhand von Prognosen fit und zukunftsfähig für das nächste Jahrzehnt zu machen. Der Leitsatz des Wochenendes: "Wer bestimmt heute, wie wir in zehn Jahren leben?"

Natürlich vor allem das Thema künstliche Intelligenz wurde bereits Samstag vor Ort heiß diskutiert. Die Wolfgang Eder Evolution GmbH berät Unternehmen rund um den Einsatz von KI im Management, wobei die Sprecherin Manuela Maybach (50) vor allem den "AI-EQ" (Emotionale Intelligenz im Umgang mit KI) hervorhob.

Ihrer Ansicht nach werden Führungs- und Arbeitskräfte in Zukunft im Umgang mit KI "nicht nur Fachkompetenz", sondern auch die Fähigkeit brauchen, mit der KI zu kooperieren. Unterstützt wurde Maybach von KI-tty, dem interaktiven Roboterhund der GmbH, der den Menschen künstliche Intelligenz auf lockere Art und Weise näherbringen soll.