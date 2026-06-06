Hier sind Roboter die Stars: Kongress für Zukunftsforscher steht im Zeichen von KI
Von Annika Rank und Susann Friedrich
Schkeuditz - Am Wochenende verwandelt sich der GLOBANA Eventcampus in Schkeuditz bei Leipzig in einen Kongress für Zukunftsforscher aus aller Welt. Unter dem Titel "Rulebreaker" wird hier gemeinsam auf die kommenden zehn Jahre geblickt.
Unternehmer, Wissenschaftler und Forscher aus Dutzenden Ländern kommen derzeit nördlich von Leipzig zusammen, um 42 Speakern zu lauschen.
So stehen unter anderem auch Strategie-Verantwortliche etablierter Unternehmen wie Daimler, DB, und Bosch auf der Gästeliste. Insgesamt werden rund 2000 Menschen erwartet.
Dabei geht es vor allem darum, die eigenen Projekte und Firmen anhand von Prognosen fit und zukunftsfähig für das nächste Jahrzehnt zu machen. Der Leitsatz des Wochenendes: "Wer bestimmt heute, wie wir in zehn Jahren leben?"
Natürlich vor allem das Thema künstliche Intelligenz wurde bereits Samstag vor Ort heiß diskutiert. Die Wolfgang Eder Evolution GmbH berät Unternehmen rund um den Einsatz von KI im Management, wobei die Sprecherin Manuela Maybach (50) vor allem den "AI-EQ" (Emotionale Intelligenz im Umgang mit KI) hervorhob.
Ihrer Ansicht nach werden Führungs- und Arbeitskräfte in Zukunft im Umgang mit KI "nicht nur Fachkompetenz", sondern auch die Fähigkeit brauchen, mit der KI zu kooperieren. Unterstützt wurde Maybach von KI-tty, dem interaktiven Roboterhund der GmbH, der den Menschen künstliche Intelligenz auf lockere Art und Weise näherbringen soll.
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Rulebreaker-Zukunftskongress: KI-Roboter im Fokus
Auch die Firma Terra Robotics machte ihrem Namen am Samstag alle Ehre und brachte ihren Humanoiden Roboter mit aufs Messegelände. Nicht nur ein Gast stattete ihm für ein Selfie einen Besuch ab.
Redner Julio Otero (52) betonte, dass es nun an der Zeit sei, einfache repetitive Arbeiten wie in der Reinigung von Robotern übernehmen zu lassen: "Es ist gerade genau die Zeit, wo die Hardware die KI trifft - wo beide Systeme miteinander verschmelzen. Wir werden jetzt rasant rangehen."
Auch die Formen der künstlichen Intelligenzen werden sich im kommenden Jahrzehnt wohl noch stark verändern, so Otero.
Aktuell seien die KI-Roboter noch dem Menschen nachempfunden, um den Übergang für die Beteiligten zu erleichtern.
Aber: "In Zukunft wissen wir nicht, ob das noch so sein muss, dass der Roboter so aussieht wie wir oder Reifen oder was auch immer haben kann. Das wird sich zeigen."
Der RULEBREAKER-Zukunftskongress jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal.
Titelfoto: Susann Friedrich