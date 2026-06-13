Tödliche Hausexplosion in Görlitz: Staatsanwaltschaft verteidigt ihr Schweigen

Görlitz - Haben die Ermittler Informationen zurückgehalten, um ihre Fahndungsergebnisse im TV platzieren zu können? Schaut man sich die Fakten an, scheint das so. Denn nach der verheerenden Hausexplosion in Görlitz muss die Spurenlage recht schnell in Richtung eines Verbrechens gezeigt haben. An jenem 18. Mai kamen zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare ums Leben.

Am 18. Mai war das Haus in Görlitz in die Luft geflogen. Mutmaßliche Täter wurden geschnappt, die Festnahmen aber der Öffentlichkeit verheimlicht. © Sebastian Kahnert/dpa

Erste Hinweise erreichten die Kripo schnell. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen die beiden Männer seien Hinweise der polnischen Polizei gewesen, die am 20. Mai in Görlitz eingingen, hieß es damals.

Nur einen Tag darauf genügten die Indizien, um den ersten Tatverdächtigen einzubuchten. Am 29. Mai wurde sein Kumpan erwischt und in U-Haft geschickt.

Die beiden Metalldiebe (ein Pole und ein Afghane) sollen Gasleitungen in dem Gebäude manipuliert haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge ermittelt.

Doch warum verschwiegen die Ermittler die Umstände und die Verhaftungen? Und das, obwohl weiterhin Zeugen und Hinweise zu den Tätern benötigt werden und es dabei ja oft auf Schnelligkeit ankommt. Warum also warteten sie bis zum Abend des 7. Juni, um ihren "Erfolg" im MDR bei "Kripo live" zu feiern?