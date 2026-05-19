19.05.2026 11:53 Drei Vermisste nach Hauseinsturz: Spürhunde schlagen nicht an, Gas wird abgestellt

Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstagmorgen noch drei gesucht.

Von Eric Hofmann, Linda Drewanz, Holger Köhler-Kaeß, Nick-Fabrice Vetter

Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstag noch drei gesucht. Die Maßnahmen dauern an, auch Gas trete immer noch aus.

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Die Hintergründe sind noch unklar, vermutet wird eine Gasexplosion. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. TAG24 berichtet im Liveticker.

19. Mai, 11.53 Uhr: Gas wird abgestellt

Aktuell wird das Gas abgedreht, dazu die Straße aufgemacht. Trotzdem kann immer noch Gas in Kellerräumen sein. An den Schieber im Haus kommt man nicht ran, wie ein Polizeisprecher erklärt. Man habe den Trümmerhaufen bereits mit Sonar nach Atemgeräuschen gescannt, aber nichts entdeckt. Die Suchmaßnahmen dauern weiter an.

Mehrere Einsatzkräfte, unter anderem vom Technischen Hilfswerk, sind vor Ort. © Paul Glaser/dpa

19. Mai, 11.32 Uhr: Spürhunde schlagen nicht an

Am Dienstag gab es bisher noch keine Lebenszeichen von den noch immer drei Vermissten. "Die Hunde schlagen bei Lebenszeichen an, was sie gestern auch gemacht haben", so Remo Kölzsch, Einsatzleiter der Feuerwehr Görlitz. Am Dienstag habe aber bisher keiner der Vierbeiner ein Zeichen gegeben. Die Einsatzkräfte arbeiten sich mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg. "Der Einsatz von großen Baggern würde die verschütteten Menschen mehr gefährden", betonte Kölzsch.

Am Montagabend stürzte das Haus ein, es kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa

19. Mai, 11.16 Uhr: Höhenrettungsgruppe der Bundesfeuerwehr Bautzen ist im Einsatz

Mit vereinten Kräften ging es durch die Nacht. Noch am Montagabend wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bautzen gerufen. Mit einer Hubarbeitsbühne und einer Seilwinde suchten die Einsatzkräfte den höhergelegenen Trümmern nach den Vermissten.

19. Mai, 9.37 Uhr: Identität der drei Vermissten steht fest

Die Identität der drei Vermissten steht fest. Laut Polizei werde nach zwei rumänischen Frauen (25, 26) und einem Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit (48) gesucht. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Schramm waren in der Nacht fünf Spürhunde im Einsatz. Die genaue Ursache ist noch unklar, es wird eine Gasexplosion vermutet. Unklar ist auch noch, in welchem Umfang Gas ausströmt, es wird nach einer Lösung gesucht.

19. Mai, 9.30 Uhr: "Herausfordernd Nacht" laut Bürgermeister Octavian Ursu

Bürgermeister Octavian Ursu (CDU) erklärte: "Es war eine lange und herausfordernde Nacht. Die Lebensrettung steht an erster Stelle", so der 58-Jährige.

19. Mai, 9.25 Uhr: Baustatiker vor Ort

Baustatiker waren inzwischen vor Ort. Die Häuser links und rechts der Einsturzstelle könnten nach Abschluss der Personensuche wieder bezogen werden. 54 Leute wurde evakuiert, ein Großteil kam bei Verwandten und Bekannten unter, vier Leute wurden in einer städtischen Villa untergebracht.

19. Mai, 7.30 Uhr: Mann vermisst seine Freundin und Cousine

Ein Mann suchte am Abend nach zwei der drei Vermissten - seine Frau und seine Cousine. Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.

Die Rettungskräfte müssen behutsam vorgehen. © Christoph Lohse & Luca Woitow / Blaulichtreport Lausitz

19. Mai, 6 Uhr: Zwei Vermisste aufgetaucht

Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte. Die beiden Feriengäste seien noch auf der Anreise gewesen. Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.

18. Mai, 22.30 Uhr: Mehrere Ferienwohnungen in dem Haus

Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.

So sah das Haus 2020 noch aus. © Wikipedia/Freddo213/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

18. Mai, 22.30 Uhr: Oberbürgermeister vor Ort

Gegen 20.30 Uhr meldete sich der Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu (58, CDU), zu Wort. Außerdem machte er sich vor Ort ein Bild von der Lage. Unter anderem über Facebook teilte er mit: "Das tragische Unglück macht uns sehr betroffen: In der James-von-Moltke-Straße ist, vermutlich durch eine Gasexplosion, ein bewohntes Haus eingestürzt. Derzeit werden mehrere Personen vermisst."

Bürgermeister Octavian Ursu machte sich ein Bild vom Unglücksort. © xcitepress/Finn Becker

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. © xcitepress/Thomas Baier

Zahlreiche Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz. © xcitepress/Thomas Baier

Die Maßnahmen dauern an. © xcitepress

18. Mai, 19.07 Uhr: Unglücksort ist ein Mehrfamilienhaus