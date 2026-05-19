Drei Vermisste nach Hauseinsturz: Spürhunde schlagen nicht an, Gas wird abgestellt
Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstag noch drei gesucht. Die Maßnahmen dauern an, auch Gas trete immer noch aus.
Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen. Die Hintergründe sind noch unklar, vermutet wird eine Gasexplosion. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.
TAG24 berichtet im Liveticker.
19. Mai, 11.53 Uhr: Gas wird abgestellt
Aktuell wird das Gas abgedreht, dazu die Straße aufgemacht. Trotzdem kann immer noch Gas in Kellerräumen sein. An den Schieber im Haus kommt man nicht ran, wie ein Polizeisprecher erklärt. Man habe den Trümmerhaufen bereits mit Sonar nach Atemgeräuschen gescannt, aber nichts entdeckt.
Die Suchmaßnahmen dauern weiter an.
19. Mai, 11.32 Uhr: Spürhunde schlagen nicht an
Am Dienstag gab es bisher noch keine Lebenszeichen von den noch immer drei Vermissten.
"Die Hunde schlagen bei Lebenszeichen an, was sie gestern auch gemacht haben", so Remo Kölzsch, Einsatzleiter der Feuerwehr Görlitz. Am Dienstag habe aber bisher keiner der Vierbeiner ein Zeichen gegeben.
Die Einsatzkräfte arbeiten sich mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg. "Der Einsatz von großen Baggern würde die verschütteten Menschen mehr gefährden", betonte Kölzsch.
19. Mai, 11.16 Uhr: Höhenrettungsgruppe der Bundesfeuerwehr Bautzen ist im Einsatz
Mit vereinten Kräften ging es durch die Nacht. Noch am Montagabend wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bautzen gerufen.
Mit einer Hubarbeitsbühne und einer Seilwinde suchten die Einsatzkräfte den höhergelegenen Trümmern nach den Vermissten.
19. Mai, 9.37 Uhr: Identität der drei Vermissten steht fest
Die Identität der drei Vermissten steht fest. Laut Polizei werde nach zwei rumänischen Frauen (25, 26) und einem Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit (48) gesucht.
Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Schramm waren in der Nacht fünf Spürhunde im Einsatz. Die genaue Ursache ist noch unklar, es wird eine Gasexplosion vermutet. Unklar ist auch noch, in welchem Umfang Gas ausströmt, es wird nach einer Lösung gesucht.
19. Mai, 9.30 Uhr: "Herausfordernd Nacht" laut Bürgermeister Octavian Ursu
Bürgermeister Octavian Ursu (CDU) erklärte: "Es war eine lange und herausfordernde Nacht. Die Lebensrettung steht an erster Stelle", so der 58-Jährige.
19. Mai, 9.25 Uhr: Baustatiker vor Ort
Baustatiker waren inzwischen vor Ort. Die Häuser links und rechts der Einsturzstelle könnten nach Abschluss der Personensuche wieder bezogen werden.
54 Leute wurde evakuiert, ein Großteil kam bei Verwandten und Bekannten unter, vier Leute wurden in einer städtischen Villa untergebracht.
19. Mai, 7.30 Uhr: Mann vermisst seine Freundin und Cousine
Ein Mann suchte am Abend nach zwei der drei Vermissten - seine Frau und seine Cousine.
Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.
19. Mai, 6 Uhr: Zwei Vermisste aufgetaucht
Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte. Die beiden Feriengäste seien noch auf der Anreise gewesen.
Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.
18. Mai, 22.30 Uhr: Mehrere Ferienwohnungen in dem Haus
Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.
18. Mai, 22.30 Uhr: Oberbürgermeister vor Ort
Gegen 20.30 Uhr meldete sich der Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu (58, CDU), zu Wort. Außerdem machte er sich vor Ort ein Bild von der Lage.
Unter anderem über Facebook teilte er mit: "Das tragische Unglück macht uns sehr betroffen: In der James-von-Moltke-Straße ist, vermutlich durch eine Gasexplosion, ein bewohntes Haus eingestürzt. Derzeit werden mehrere Personen vermisst."
18. Mai, 19.07 Uhr: Unglücksort ist ein Mehrfamilienhaus
Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) bezog am Abend Stellung gegenüber TAG24: "In der James-Moltke-Straße ist aus unbekannten Gründen ein Haus eingestürzt. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus, ob dort jedoch Mieter gemeldet waren, muss noch geprüft werden."
Aktuell bestehe der Verdacht, dass Gas austrete. "Das muss aber erst abgeklärt werden. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, es sind neben Polizei auch Feuerwehr und THW im Einsatz."
Titelfoto: Christoph Lohse & Luca Woitow / Blaulichtreport Lausitz