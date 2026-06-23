Festgenommener ruft Freundin zu Hilfe: Wenig später klicken auch bei ihr die Handschellen

Ludwigsdorf (Görlitz) - Mit so einem Ausgang hatte wohl niemand gerechnet: Eine Routinekontrolle an der Grenze führte am Montag nicht nur zur Festnahme eines gesuchten Mannes, sondern wenig später auch zu einem weiteren Fahndungserfolg.

Bei einer Routinekontrolle an der Grenze gingen den Beamten gleich zwei gesuchte Personen ins Netz. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Gegen 16.50 Uhr kontrollierten Beamte einen 45-jährigen Polen, der mit seinem Auto unterwegs war.

Bei Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Dresden gesucht wurde - doch dann begann die Geschichte erst richtig kurios zu werden.

Weil der 45-Jährige allein unterwegs war, rief er seine 39-jährige Lebensgefährtin an. Sie sollte den zurückgelassenen Wagen abholen. Eine naheliegende Idee, allerdings mit einem entscheidenden Haken.

Als die Frau wenig später an der Kontrollstelle erschien, überprüften die Beamten auch ihre Personalien. Das Ergebnis: Auch gegen die 39-Jährige lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vor.

Statt das Auto abzuholen, wurde die Frau kurzerhand selbst festgenommen. So endete die Grenzkontrolle mit einem ungewöhnlichen Doppeltreffer für die Fahnder.