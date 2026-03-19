Großeinsatz in der Oberlausitz: Person in Fluss gemeldet - Polizei startet umfangreiche Suche

Boxberg - Alarm am Schwarzen Schöps in Boxberg (Landkreis Görlitz ): Rettungskräfte mussten am Donnerstagabend zu dem Fluss ausrücken, nachdem eine im Wasser befindliche Person gemeldet wurde.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort. © xcitepress/Pascall Gottschling

Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte ein Sprecher der Görlitzer Polizei den Einsatz.

Demnach seien aktuell Beamte von Polizei und Feuerwehr vor Ort und werden dabei auch von Kräften der Kriminalpolizei unterstützt. Zudem seien Rettungskräfte im Einsatz.

Weitere Informationen dazu wollte der Sprecher zunächst jedoch nicht preisgeben.