 976

Großeinsatz in der Oberlausitz: Person in Fluss gemeldet - Polizei startet umfangreiche Suche

Rettungseinsatz am Schwarzen Schöps in Boxberg: Einsatzkräfte sind am Donnerstag zu dem Fluss ausgerückt, nachdem eine Person im Wasser gemeldet wurde.

Von Jonas Reihl

Boxberg - Alarm am Schwarzen Schöps in Boxberg (Landkreis Görlitz): Rettungskräfte mussten am Donnerstagabend zu dem Fluss ausrücken, nachdem eine im Wasser befindliche Person gemeldet wurde.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort.
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort.  © xcitepress/Pascall Gottschling

Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte ein Sprecher der Görlitzer Polizei den Einsatz.

Demnach seien aktuell Beamte von Polizei und Feuerwehr vor Ort und werden dabei auch von Kräften der Kriminalpolizei unterstützt. Zudem seien Rettungskräfte im Einsatz.

Weitere Informationen dazu wollte der Sprecher zunächst jedoch nicht preisgeben.

Problem-Wolf aus Sachsen ist tot: Unglück beendet brisanten Fall
Sachsen Problem-Wolf aus Sachsen ist tot: Unglück beendet brisanten Fall

Unter anderem kamen auch Rettungsboote zum Einsatz.
Unter anderem kamen auch Rettungsboote zum Einsatz.  © xcitepress/Pascall Gottschling

Nach TAG24-Informationen wurde im Umfeld des Gewässers allerdings ein Rollator entdeckt, woraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet worden sein sollen. Dabei soll auch ein Rettungshubschrauber unterstützt haben. Daneben wurde der Fluss mithilfe eines Bootes abgesucht.

Ob die Beamten fündig geworden sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Titelfoto: xcitepress/Pascall Gottschling

Mehr zum Thema Görlitz: