Großeinsatz in der Oberlausitz: Person in Fluss gemeldet - Polizei startet umfangreiche Suche
Boxberg - Alarm am Schwarzen Schöps in Boxberg (Landkreis Görlitz): Rettungskräfte mussten am Donnerstagabend zu dem Fluss ausrücken, nachdem eine im Wasser befindliche Person gemeldet wurde.
Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte ein Sprecher der Görlitzer Polizei den Einsatz.
Demnach seien aktuell Beamte von Polizei und Feuerwehr vor Ort und werden dabei auch von Kräften der Kriminalpolizei unterstützt. Zudem seien Rettungskräfte im Einsatz.
Weitere Informationen dazu wollte der Sprecher zunächst jedoch nicht preisgeben.
Nach TAG24-Informationen wurde im Umfeld des Gewässers allerdings ein Rollator entdeckt, woraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet worden sein sollen. Dabei soll auch ein Rettungshubschrauber unterstützt haben. Daneben wurde der Fluss mithilfe eines Bootes abgesucht.
Ob die Beamten fündig geworden sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.
Titelfoto: xcitepress/Pascall Gottschling