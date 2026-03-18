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Katastrophaler Unfall in Ostsachsen: Lkw, Wohnmobil und Autos kollidieren

Zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Kottmarsdorf ist es am Mittwoch zu einem sehr schweren Unfall zwischen zwei Autos, einem Wohnmobil und einem Lkw gekommen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Ebersbach-Neugersdorf - Was für eine Tragödie! Zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Kottmarsdorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem sehr schweren Unfall zwischen zwei Autos, einem Wohnmobil und einem Lkw gekommen. Die Unfallstelle gleicht einem Trümmerhaufen!

Zwei zerstörte Autos ein zerstörter Wohnwagen und ein involvierter Lkw sind auf diesem Bild zu sehen.
Zwei zerstörte Autos ein zerstörter Wohnwagen und ein involvierter Lkw sind auf diesem Bild zu sehen.  © xcitepress/Philipp Grohmann

Wie die Polizeidirektion am Abend gegenüber TAG24 bestätigte, geschah das Unglück kurz nach 16 Uhr auf der S148.

Demnach wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt, die alle in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Schwere ihrer Verletzungen machen.

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Angesichts der Bilder vom Unfallort ist allerdings Schlimmeres zu befürchten. Besonders an dem Wohnwagen und einem der Autos dürfte Totalschaden entstanden sein.

Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.
Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.  © xcitepress/Philipp Grohmann

Die Staatsstraße 148 musste voll gesperrt werden. Gründe zur Unfallursache liegen noch nicht vor. Die Polizei muss nun ermitteln.

Titelfoto: xcitepress/Philipp Grohmann

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