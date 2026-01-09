Haus steht in Ostsachsen in Flammen: Besitzer in Klinik

Horka - Feuer-Drama im Landkreis Görlitz : Dort stand am Donnerstag ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Horka in Flammen.

Die Feuerwehr versuchte zu retten, was zu retten ist. © xcitepress

Gegen 12.30 Uhr ging der Notruf ein, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilt.

Demnach war das Feuer zunächst in einer Garage ausgebrochen, hatte dann auf das angrenzende Gebäude übergegriffen.

Die Feuerwehr kämpfte mit vereinten Kräften gegen die Flammen an, konnte aber großen Schaden nicht mehr verhindern.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 175.000 Euro. Zudem ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.