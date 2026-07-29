In "Görliwood" wird wieder gedreht: Aber was genau?

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Ruhig war es in Görliwood geworden. Doch diese Durststrecke hat nun ihr Ende gefunden.

Von Jacqueline Grünberger

Görlitz - Nach den Mega-Erfolgen rund um Quentin Tarantinos (63) Kriegsfilm "Inglourious Basterds" (2009) oder Wes Andersons (57) Tragikomödie "Grand Budapest Hotel" (2014) ist Görlitz in den vergangenen Jahren als Spitzenklasse-Drehort von der Bildfläche verschwunden. Doch seit ein paar Wochen heißt es wieder "Und ... Action!"

Seit 2013 gibt es "Görliwood". Über Nacht wurden Postkarten mit dem Görlitzer Hausberg Landeskrone bedruckt, der nach dem Vorbild der Hollywood Hills den Schriftzug "Görliwood" trug.
Seit 2013 gibt es "Görliwood". Über Nacht wurden Postkarten mit dem Görlitzer Hausberg Landeskrone bedruckt, der nach dem Vorbild der Hollywood Hills den Schriftzug "Görliwood" trug.  © PR

Mit Andersons Produktion entstand einst der Name "Görliwood", und Hollywood-Größen wie Christoph Waltz (69) oder Willem Dafoe (71) schlenderten durch die Altstadt. Das ist lange Geschichte.

Das Problem: "Deutschland fördert Filme traditionell über eine Kombination aus Bundes- und Länderförderungen. Die Stärke des Systems liegt in der breiten kulturellen Förderung und der Unterstützung nationaler Produktionen", erklärt Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz. Für internationale Produktionen eher unattraktiv.

Somit wanderten diese in den vergangenen Jahren in Länder mit attraktiveren Steueranreizen ab. Projektmanagerin Gosewisch hofft nun dank einer Reform des Filmförderungsgesetzes auf einen Aufschwung.

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Zumindest aktuell kehrt wieder Filmleben nach Görlitz zurück: Hier wird derzeit "DOLLY" gedreht.

Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz erklärt: "Görliwood ist inzwischen selbst aktiv geworden und hat 100 Produzenten und Location Manager in den USA und UK direkt mit einer Postkarte kontaktiert."
Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz erklärt: "Görliwood ist inzwischen selbst aktiv geworden und hat 100 Produzenten und Location Manager in den USA und UK direkt mit einer Postkarte kontaktiert."  © Europastadt GmbH/Hanna Maiwald
Am Mittwoch wurde im Bereich Krischelstraße/Fischmarkt gedreht.
Am Mittwoch wurde im Bereich Krischelstraße/Fischmarkt gedreht.  © Matthias Wehnert
Worum es bei den aktuellen Filmarbeiten zu "DOLLY" gehen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest finden momentan erste Straßensperren um die historische Altstadt von Görlitz statt.
Worum es bei den aktuellen Filmarbeiten zu "DOLLY" gehen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest finden momentan erste Straßensperren um die historische Altstadt von Görlitz statt.  © imago/Matthias Wehnert

Weitere Dreharbeiten in "Görliwood" bereits angekündigt

Schon Saskia Rosendahl (33) und Tom Schiling (44) drehten 2021 in Görliwood den Film "Fabian oder der Gang vor die Hunde", der sich an dem Roman (1931) von Erich Kästner orientierte.
Schon Saskia Rosendahl (33) und Tom Schiling (44) drehten 2021 in Görliwood den Film "Fabian oder der Gang vor die Hunde", der sich an dem Roman (1931) von Erich Kästner orientierte.  © Matthias Wehnert

Offiziell ist über die Serie noch wenig bekannt. Vieles deutet aber auf einen Historienstoff hin: Erst kürzlich suchte die Agentur "Filmgesichter" Hunderte Komparsen, "die optisch in die Zeit des 19. Jahrhunderts passen".

Verkehrsbehinderungen rund um Fischmarkt, Schwarze Straße und Bäckerstraße wird es zunächst bis Mitte August geben.

Ganz von der Bildfläche verschwunden war der Filmstandort Görlitz übrigens nie: "Es wurden zwei neue Folgen für die Wolfsland-Reihe im Ersten gedreht. Im Oktober war der Görlitzer Nikolaifriedhof Drehort für Pawel Pawlikowskis Film 'Vaterland', der in Cannes seine Weltpremiere feierte und Anfang September in die Kinos kommt", betont die Projektmanagerin.

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Ein weiteres Highlight: "Bekannt ist, dass zwei neue Wolfsland-Folgen - Nummer 19 und 20 - in 2027 geplant werden."

Titelfoto: Bildmontage: PR, Europastadt GmbH/Hanna Maiwald

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