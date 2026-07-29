In "Görliwood" wird wieder gedreht: Aber was genau?
Görlitz - Nach den Mega-Erfolgen rund um Quentin Tarantinos (63) Kriegsfilm "Inglourious Basterds" (2009) oder Wes Andersons (57) Tragikomödie "Grand Budapest Hotel" (2014) ist Görlitz in den vergangenen Jahren als Spitzenklasse-Drehort von der Bildfläche verschwunden. Doch seit ein paar Wochen heißt es wieder "Und ... Action!"
Mit Andersons Produktion entstand einst der Name "Görliwood", und Hollywood-Größen wie Christoph Waltz (69) oder Willem Dafoe (71) schlenderten durch die Altstadt. Das ist lange Geschichte.
Das Problem: "Deutschland fördert Filme traditionell über eine Kombination aus Bundes- und Länderförderungen. Die Stärke des Systems liegt in der breiten kulturellen Förderung und der Unterstützung nationaler Produktionen", erklärt Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz. Für internationale Produktionen eher unattraktiv.
Somit wanderten diese in den vergangenen Jahren in Länder mit attraktiveren Steueranreizen ab. Projektmanagerin Gosewisch hofft nun dank einer Reform des Filmförderungsgesetzes auf einen Aufschwung.
Zumindest aktuell kehrt wieder Filmleben nach Görlitz zurück: Hier wird derzeit "DOLLY" gedreht.
Weitere Dreharbeiten in "Görliwood" bereits angekündigt
Offiziell ist über die Serie noch wenig bekannt. Vieles deutet aber auf einen Historienstoff hin: Erst kürzlich suchte die Agentur "Filmgesichter" Hunderte Komparsen, "die optisch in die Zeit des 19. Jahrhunderts passen".
Verkehrsbehinderungen rund um Fischmarkt, Schwarze Straße und Bäckerstraße wird es zunächst bis Mitte August geben.
Ganz von der Bildfläche verschwunden war der Filmstandort Görlitz übrigens nie: "Es wurden zwei neue Folgen für die Wolfsland-Reihe im Ersten gedreht. Im Oktober war der Görlitzer Nikolaifriedhof Drehort für Pawel Pawlikowskis Film 'Vaterland', der in Cannes seine Weltpremiere feierte und Anfang September in die Kinos kommt", betont die Projektmanagerin.
Ein weiteres Highlight: "Bekannt ist, dass zwei neue Wolfsland-Folgen - Nummer 19 und 20 - in 2027 geplant werden."
Titelfoto: Bildmontage: PR, Europastadt GmbH/Hanna Maiwald