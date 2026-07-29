29.07.2026 20:31 In "Görliwood" wird wieder gedreht: Aber was genau?

Ruhig war es in Görliwood geworden. Doch diese Durststrecke hat nun ihr Ende gefunden.

Von Jacqueline Grünberger

Görlitz - Nach den Mega-Erfolgen rund um Quentin Tarantinos (63) Kriegsfilm "Inglourious Basterds" (2009) oder Wes Andersons (57) Tragikomödie "Grand Budapest Hotel" (2014) ist Görlitz in den vergangenen Jahren als Spitzenklasse-Drehort von der Bildfläche verschwunden. Doch seit ein paar Wochen heißt es wieder "Und ... Action!"

Seit 2013 gibt es "Görliwood". Über Nacht wurden Postkarten mit dem Görlitzer Hausberg Landeskrone bedruckt, der nach dem Vorbild der Hollywood Hills den Schriftzug "Görliwood" trug. © PR Mit Andersons Produktion entstand einst der Name "Görliwood", und Hollywood-Größen wie Christoph Waltz (69) oder Willem Dafoe (71) schlenderten durch die Altstadt. Das ist lange Geschichte. Das Problem: "Deutschland fördert Filme traditionell über eine Kombination aus Bundes- und Länderförderungen. Die Stärke des Systems liegt in der breiten kulturellen Förderung und der Unterstützung nationaler Produktionen", erklärt Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz. Für internationale Produktionen eher unattraktiv. Somit wanderten diese in den vergangenen Jahren in Länder mit attraktiveren Steueranreizen ab. Projektmanagerin Gosewisch hofft nun dank einer Reform des Filmförderungsgesetzes auf einen Aufschwung. Sachsen Nach der Schule lockt die Welt: Zwillinge aus Freital zieht's ganz weit (voneinander) weg Zumindest aktuell kehrt wieder Filmleben nach Görlitz zurück: Hier wird derzeit "DOLLY" gedreht.

Projektmanagerin Kerstin Gosewisch (56) vom Filmbüro Görlitz erklärt: "Görliwood ist inzwischen selbst aktiv geworden und hat 100 Produzenten und Location Manager in den USA und UK direkt mit einer Postkarte kontaktiert." © Europastadt GmbH/Hanna Maiwald

Am Mittwoch wurde im Bereich Krischelstraße/Fischmarkt gedreht. © Matthias Wehnert

Worum es bei den aktuellen Filmarbeiten zu "DOLLY" gehen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest finden momentan erste Straßensperren um die historische Altstadt von Görlitz statt. © imago/Matthias Wehnert

Weitere Dreharbeiten in "Görliwood" bereits angekündigt