Leichen in Görlitz geborgen: Schlimme Befürchtungen sind traurige Gewissheit

Görlitz - Der Donnerstag brachte Gewissheit, aber keine Erleichterung. Die beiden Rumäninnen Georgiana Rusu (†25) und Simona Marcu (†26) konnten nach stundenlanger Suche nur noch tot aus den Trümmern des eingestürzten Hauses geborgen werden. Am Abend wurde dann auch eine männliche Leiche geborgen - eventuell der vermisste Deutsch-Bulgare Ahmed M. (†48).

Georgiana Rusu (†25, links) wurde noch in der Nacht geborgen. Auch für Simona Marcu (†26) kam jede Hilfe zu spät. © Bildmontage: privat (2)

Den ersten traurigen Fund machten die Hilfskräfte am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr. Nachdem sie sich Stein um Stein durch die Reste des eingestürzten Hauses in der James-von-Moltke-Straße gekämpft hatten, fanden sie einen leblosen Körper.

Ein Notarzt eilte hinzu, doch für die Frau konnte nichts mehr getan werden. Sofort nahmen Kriminaltechniker die Ermittlungen auf, kurze Zeit später stand fest: Es handelt sich um Georgiana Rusu, die Verlobte von Cosmin Ciobanu (27), der schon seit der Explosion am Montag, 17.30 Uhr, an der Katastrophenstelle ausharrte.

Er selbst war dem Einsturz um Haaresbreite entkommen, weil er kurz Kopfschmerztabletten für Georgiana holen wollte. Die traurige Nachricht überbrachten ihm Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) und ein Seelsorger.

Doch für die Rettungskräfte ging es weiter: Noch immer wurden Georgianas Cousine Simona Marcu und Ahmed M. vermisst.