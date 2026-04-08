Mann läuft mit Machete durch Görlitz

Görlitz – Ein 49 Jahre alter Mann ist mit einer Machete durch die Görlitzer Innenstadt gelaufen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

In Görlitz wurde ein Macheten-Mann festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/evgeniy3030

Beamte hätten den Mann am Dienstag gegen 15.20 Uhr am Brautwiesenplatz festgenommen, Menschen seien nicht gefährdet gewesen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit.

Mehrere Zeugen hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet, die den Deutschen it einem messerähnlichen Gegenstand auf der Landeskronstraße gesehen hatten.

"Der Mann wurde medizinisch behandelt und kam in ein Krankenhaus. Ein psychischer Ausnahmezustand kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", hieß es im Polizeibericht.