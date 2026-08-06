Nach Festnahme in Miami: Neue Vorwürfe gegen Görlitzer Unternehmer Menzel
Görlitz - Nachdem Unternehmer Stefan Menzel (37) in Miami festgenommen wurde, warten bereits fünf Anklagen in Görlitz auf ihn. Die nächste ist schon in Bearbeitung.
"Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs am Gesundheitswesen gegen ihn", bestätigt Aileen Reimann (37) von der Staatsanwaltschaft Görlitz.
"Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss." Es gehe dabei um mehrere Corona-Testzentren, die Menzel in Ostsachsen betrieben haben soll.
Der Unternehmer wurde in der Stadt bekannt, weil er dort zahlreiche Unternehmen aufzog, unter anderem ein Passagierschiff auf dem Berzdorfer See fahren ließ und die Gastronomie auf der Landeskrone pachtete.
Allerdings geriet er auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.
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