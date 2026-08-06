Nach Festnahme in Miami: Neue Vorwürfe gegen Görlitzer Unternehmer Menzel

Görlitz - Nachdem Unternehmer Stefan Menzel (37) in Miami festgenommen wurde, warten bereits fünf Anklagen in Görlitz auf ihn. Die nächste ist schon in Bearbeitung.

Der Görlitzer Stefan Menzel (37) wurde in Miami (USA) festgenommen. © privat

"Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs am Gesundheitswesen gegen ihn", bestätigt Aileen Reimann (37) von der Staatsanwaltschaft Görlitz.

"Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss." Es gehe dabei um mehrere Corona-Testzentren, die Menzel in Ostsachsen betrieben haben soll.