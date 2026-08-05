Blaualgen! Behörde warnt vorm Baden im Stausee Quitzdorf

Quitzdorf - Im Stausee Quitzdorf haben sich Blaualgen stark vermehrt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz warnte deshalb vor dem Baden in diesem Gewässer.

Vom Baden wird im Stausee Quitzdorf gerade abgeraten. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Vor allem Kinder sollten den Kontakt mit dem Wasser vermeiden. Die Blaualgen seien bei einer mikroskopischen Untersuchung von der Landesuntersuchungsanstalt Dresden nachgewiesen worden, gab das Landratsamt bekannt.

Bei den festgestellten Algen handelt es sich um "potenzielle Toxinbildner", die eine gesundheitliche Gefahr für Badende darstellen können, hieß es. Toxinbildner sind Mikroorganismen, die Gifte produzieren.

Die Giftwirkung könne sich verstärken, wenn über mehrere Tage hinweg wiederholt mit Cyanobakterien belastetes Wasser verschluckt wird.

"Bereits die Aufnahme von 20 bis 100 Millilitern stark belastetem Wasser kann gesundheitliche Beschwerden verursachen. Dazu zählen unter anderem Leberschädigungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Augen-, Ohren- und Halsentzündungen, Muskelkrämpfe sowie Hautreizungen und allergische Reaktionen", teilte die Behörde mit.