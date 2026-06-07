Hausexplosion mit drei Toten in Görlitz wohl kein Unfall! Zwei Tatverdächtige in U-Haft
Görlitz - Erschütternde Wendung am Sonntagabend: Die Hausexplosion in Görlitz, die Mitte Mai drei Menschen das Leben kostete, soll kein Unfall gewesen sein! Die Polizei ermittelte zwei Tatverdächtige.
Gegenüber TAG24 bestätigten die Beamten, dass die beiden mutmaßlichen Täter bereits in U-Haft sitzen. Bei den Männern handele es sich demnach um den Polen Bartosz K. (27) sowie den Afghanen Zolmai K. (33).
Sie sollen die Leben der Rumäninnen Georgiana Rusu (†25) und Simona Marcu (†26) sowie des Deutsch-Bulgaren Ahmed M. (†48) auf dem Gewissen haben. Denn diese "erlagen alle [...] traumatisch bedingten Verletzungen, die mit dem Einsturz des Hauses in Verbindung stehen", sagte Irene Schott (59), Sprecherin der Görlitzer Staatsanwaltschaft, Ende Mai zu TAG24.
Alle drei kamen am 18. Mai infolge des Einsturzes des Gründerzeithauses in der Görlitzer James-von-Moltke-Straße ums Leben.
Doch erst ab 3. Juni konnten Kriminaltechniker den Trümmerhaufen unter die Lupe nehmen. Offenbar mit schnellem Erfolg. "Wir haben zwei Tatverdächtige ermitteln können", bestätigte Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45).
"Sie stehen im Verdacht, die Rohrleitungen beschädigt zu haben. Die Theorie ist, dass sie Kupfer entwenden und zu Geld machen wollten."
5000 Euro Belohnung für entscheidenden Hinweis
Bartosz K. und Zolmai K. sitzen bereits in Haft, allerdings nicht wegen der Explosion: Sie sind der Polizei schon durch diverse Diebstähle und Einbrüche bekannt und wurden deshalb verhaftet.
Beide sollen sich in den Montagnachmittagsstunden des 18. Mais im Bereich des später eingestürzten Hauses - Nummer 21 auf der James-von-Moltke-Straße - befunden haben, auf der Suche nach "stehlenswertem Gut", wie die Polizeidirektion Görlitz am späten Abend mitteilte. "Dabei hatten sie es unter anderem auf Fahrräder, Schrott sowie Buntmetalle abgesehen."
Demnach verschafften Bartosz K. und Zolmai K. sich Zugang zu dem Gebäude. "Was nach dem Betreten des Anwesens in diesem passierte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen."
Nun sucht die Polizei Zeugen, veröffentlichte dafür Täterbeschreibungen.
Bartosz K. und Zolmai K. sollen Schuld am Hauseinsturz in Görlitz tragen
Tatverdächtiger Bartosz K.:
- rund 177 cm, hager, osteuropäisch
- dunkelbraune, glatte, kurze Haare und braune Augen
- Kreuz-Tattoo unter dem rechten Auge
- trug am 18. Mai schwarze Basecap mit gelbem Löwenkopf-Logo
- Jacke von "MK", schwarzer Pulli und Jogginghose von "Hugo Boss", Nike-Turnschuhe
Tatverdächtiger Zolmai K.:
- rund 175 cm, schlank, nordostafrikanisch
- schwarze, glatte Harrre; Geheimratsecken und braune Augen
- linksseitig/hinten sichtbare Narbe am Kopf
- trug am 18. Mai schwarze Basecap
- schwarze Kapuzenjacke, weißes oder grünes T-Shirt und schwarze oder blaue Hose - dazu Puma-Turnschuhe
Wer hat die beiden in der Nähe des Tatorts oder im Stadtgebiet gesehen? Für den entscheidenden Hinweis gibt es 5000 Euro Belohnung! Hinweise bitte an 03581/4685 00 00.
Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derweil wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung.
Erstmeldung 20.10 Uhr, letztes Update 22.01 Uhr.
Titelfoto: Montage: dpa | Sebastian Kahnert, PD Görlitz