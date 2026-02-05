Glätte sorgt für Chaos in Ostsachsen: 66 Unfälle und zahlreiche Stürze

Dresden - Eisregen und glatte Straßen haben in Ostsachsen zu vielen Verkehrsunfällen und Verletzungen nach Stürzen geführt. Straßen und insbesondere auch Fußwege sind zum Teil spiegelglatt.

Die Straßenverhältnisse sind teils spiegelglatt. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

"Es ist ordentlich was los auf den Straßen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der Deutschen Presse-Agentur.

Im morgendlichen Berufsverkehr habe es im Minutentakt Unfallmeldungen gegeben - bislang gebe es 66 Verkehrsunfälle. Es handle sich überwiegend um Blechschäden. Verletzte gebe es bislang nicht.



Schwerpunkt bei der Glätte ist laut Polizei die Region Hoyerswerda und Kamenz. Liegengebliebene Lastwagen behinderten stellenweise den Verkehr.

Die Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda sprach von zahlreichen Verletzungen infolge von Stürzen. Die Rettungsdienste in den Regionen Bautzen, Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda seien derzeit ausgelastet, so ein Sprecher.

Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen gebe es bislang nicht.