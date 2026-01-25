Riesiger Vorsprung: Nächster AfD-Politiker gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen
Von Jörg Schurig, Andreas Hummel
Altenberg - Der AfD-Politiker André Barth (56) hat die Bürgermeisterwahl in Altenberg im Osterzgebirge gewonnen.
Dem vorläufigen Ergebnis zufolge erhielt er 61,8 Prozent der Stimmen, wie die Stadtverwaltung im Internet informierte. Damit holte er schon im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent.
Barth hatte die Amtsgeschäfte zuvor schon kommissarisch geführt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 70,8 Prozent.
Die Bürgermeisterwahl in dem rund 7.500 Einwohner zählenden Wintersportort war erforderlich, nachdem Stadtoberhaupt Markus Wiesenberg (36, CDU) im Sommer 2025 das Handtuch geworfen hatte. Er gab sein Amt auf und machte eine Blockadehaltung im Stadtrat dafür verantwortlich. Daraufhin übernahm sein Stellvertreter Barth die Amtsgeschäfte.
Barth war der einzige Kandidat, der für eine Partei angetreten ist. Die anderen vier Bewerber, darunter mit Johanna Franz (35) auch eine Frau, waren parteilos. Einer von ihnen trat für eine Wählervereinigung an.
In Sachsen stellt die AfD bereits in Großschirma mit Rolf Weigand (41) den Bürgermeister. Der parteilose Oberbürgermeister von Pirna, Tim Lochner (56), errang für die AfD den Chefsessel im Rathaus.
