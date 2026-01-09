Vogelgrippe jetzt auch in Görlitz
Görlitz - Seit November ist die Vogelgrippe in Sachsen angekommen - erst im Raum Leipzig, dann im Landkreis Meißen und seit Kurzem in Dresden. Jetzt grassiert das Virus auch im Landkreis Görlitz.
Laut Landratsamt Görlitz wurde der Vogelgrippe-Erreger in einem Geflügelhaltungsbetrieb in der Gemeinde Hohendubrau nachgewiesen.
Zwei Allgemeinverfügungen sollen jetzt die weitere Verbreitung des Virus verhindern.
Geflügel - ausgenommen sind Tauben und Laufvögel - muss demnach in geschlossenen Ställen bzw. in geschlossenen und überdachten Ausläufen gehalten werden.
Betroffen ist das Gebiet des Landkreises Görlitz nördlich der Bundesautobahn BAB 4 und im südlichen Teil an allen großen Gewässern (Berzdorfer See, Olbersdorfer See und Neiße).
Im kompletten Landkreis werden außerdem jegliche Veranstaltungen mit Geflügel und gehaltenen Vögeln verboten.
Beide Allgemeinverfügungen treten am Samstag, 10. Januar, in Kraft.
Titelfoto: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Gustavo Valiente