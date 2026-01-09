Vogelgrippe jetzt auch in Görlitz

Görlitz - Seit November ist die Vogelgrippe in Sachsen angekommen - erst im Raum Leipzig, dann im Landkreis Meißen und seit Kurzem in Dresden . Jetzt grassiert das Virus auch im Landkreis Görlitz.

In weiten Teilen des LK Görlitz muss Geflügel ab morgen zwingend überdacht gehalten werden. © picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Gustavo Valiente

Laut Landratsamt Görlitz wurde der Vogelgrippe-Erreger in einem Geflügelhaltungsbetrieb in der Gemeinde Hohendubrau nachgewiesen.

Zwei Allgemeinverfügungen sollen jetzt die weitere Verbreitung des Virus verhindern.

Geflügel - ausgenommen sind Tauben und Laufvögel - muss demnach in geschlossenen Ställen bzw. in geschlossenen und überdachten Ausläufen gehalten werden.

Betroffen ist das Gebiet des Landkreises Görlitz nördlich der Bundesautobahn BAB 4 und im südlichen Teil an allen großen Gewässern (Berzdorfer See, Olbersdorfer See und Neiße).