Gravierende Änderungen: Zahlreiche Züge entfallen ab morgen im VVO

Pirna - Neue Bauarbeiten angekündigt! Ab Sonntag müssen sich Fahrgäste im VVO auf gravierende Fahrplanänderungen gefasst machen.

Der S-Bahn-Fahrplan zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Pirna muss wegen Bauarbeiten deutlich ausgedünnt werden. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie der Verbund mitteilte, ist ein Schwellenwechsel im Bereich Pirna im Zeitraum bis einschließlich 1. April notwendig. Daher steht nur ein Gleis zur Verfügung.

Die Folge: Zahlreiche Züge müssen auf Teilstrecken entfallen.

Besonders betroffen ist dabei die S2, die am Wochenende nicht zwischen Dresden Hauptbahnhof und Pirna fährt. Gleiches gilt von montags bis freitags außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Zwischen 6 und 9 Uhr sowie 14 und 18 Uhr wird der Abschnitt Dresden Flughafen bis Heidenau bedient.

Die Verstärkerzüge der S1 rollen ab Meißen planmäßig bis zum Dresdner Hauptbahnhof und dann weiter ohne Halt bis Heidenau. Dort ist Schluss.