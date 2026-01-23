Laute Geräusche aus Laderaum: Bundespolizei entdeckt arme Vierbeiner bei Grenzkontrolle

Görlitz - Die Bundespolizei stoppte am Dienstagnachmittag einen Transporter an einem Grenzübergang bei Görlitz , als aus dem Fahrzeug plötzlich ungewöhnliche Geräusche ertönten.

Die Blicke der Hunde zeigen, dass ihnen die Reise in der Ladefläche wenig Freude bereitet. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

An der Grenzkontrollstelle in Hagenwerder stießen die Beamten auf einen Transporter, in dem sich auf den ersten Blick nur ein polnischer Fahrer (62), seine niederländische Beifahrerin (63) sowie ein kleiner Hund befanden. Doch der Eindruck täuschte.

"Noch vor der Kontrolle des Laderaums fiel den Beamten jedoch auf, dass deutlich mehr Hundegebell zu hören war, als der Vierbeiner im Fahrgastraum hätte verursachen können", teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Mittwoch mit.

Als die Beamten einen Blick in den Laderaum warfen, entdeckten sie zehn arme Hunde, die mit einer Leine an der Wand des Transporters angebunden und ohne jedwede Sicherung über die Grenze geschmuggelt werden sollten. Gültige Einreisedokumente für die kleinen Vierbeiner lagen nicht vor.

Ein von der Bundespolizei veröffentlichtes Bild lässt dabei Herzen schmelzen.