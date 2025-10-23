 35.595

Mafia-Mord an deutsch-polnischer Grenze? Polizei durchkämmt Wald nach Leiche

Am Mittwochmorgen rückten zahlreiche Kräfte von Polizei und THW zum Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze aus, offenbar auf der Suche nach einer Leiche.

Von Alexander Bischoff, Maximilian Schiffhorst, Isabel Klemt

Zittau - Seit Mittwochmorgen waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) im Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz. Inzwischen ist die Maßnahme abgeschlossen.

Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen seit Mittwochmorgen am Weinaupark in Zittau.
Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen seit Mittwochmorgen am Weinaupark in Zittau.  © Danilo Dittrich

Anlass dafür war eine Europäische Ermittlungsanordnung der Republik Polen, erklärte Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz, auf Nachfrage von TAG24.

Laut Ermittlerkreisen suchte die deutsche Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Szamotuły nach Spuren im Zusammenhang mit einem Mordfall. Demnach wird vermutet, dass die Leiche eines jungen Mannes im sächsisch-polnischen Grenzgebiet vergraben sein könnte.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen kamen drei Spürhunde des LKA Sachsen sowie ein Mantrailer-Hund aus Thüringen zum Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei von der Bereitschaftspolizei, dem Sächsischen Landeskriminalamt, Revierkräften aus Görlitz und dem Einsatzzug der Inspektion Zentrale Dienste.

Sachsens Kultusministerium sucht Lehrer jetzt auch bei TikTok
Sachsen Sachsens Kultusministerium sucht Lehrer jetzt auch bei TikTok

Die Ermittlungen richten sich offenbar gegen einen vietnamesischen Zweig der Drogenmafia. Hinweise soll ein ehemaliges Mitglied der Gruppierung geliefert haben.

Suchaktion wurde ohne gefundene Beweismittel beendet

Schweigen im Walde: "Suche nach Beweismitteln", war das einzige, was Polizei-Sprecherin Anja Leuschner über die Lippen kam.
Schweigen im Walde: "Suche nach Beweismitteln", war das einzige, was Polizei-Sprecherin Anja Leuschner über die Lippen kam.  © xcitepress/Thomas Baier
Das THW unterstützt mit Technik und Logistik.
Das THW unterstützt mit Technik und Logistik.  © Danilo Dittrich
Mit Sondierstangen suchten Polizisten im Zittauer Weinaupark nach einem vergrabenen Mafia-Opfer.
Mit Sondierstangen suchten Polizisten im Zittauer Weinaupark nach einem vergrabenen Mafia-Opfer.  © xcitepress/Thomas Baier

Der betroffene Bereich zwischen Ringallee, Mietzschallee, Teichallee und Buchmeyerallee war durch den Einsatz zeitweise für den Besucherverkehr gesperrt.

Die Suchmaßnahmen wurden gegen 17 Uhr ohne Erfolg beendet, da keine verfahrensrelevanten Beweismittel gefunden werden konnten. Ob, wann und wo weitergesucht wird, wollte die Polizei Görlitz nicht bekanntgeben.

Erstmeldung: 22. Oktober, 8.40 Uhr; letzte Aktualisierung: 18.31 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Danilo Dittrich, xcitepress/Thomas Baier

Mehr zum Thema Sachsen: