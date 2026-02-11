Riesige Rauchwolke in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf. © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, war auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis circa 0.20 Uhr vor Ort, um eine in Flammen stehende Lagerhalle einer alten Fabrik zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner im näheren Umkreis wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten.

Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben. Mit Erfolg, wie er später am Abend ergänzte.