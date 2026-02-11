Riesige Rauchwolke in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen
Schirgiswalde-Kirschau - Feuerwehr-Großeinsatz im Landkreis Bautzen!
Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, war auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis circa 0.20 Uhr vor Ort, um eine in Flammen stehende Lagerhalle einer alten Fabrik zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Anwohner im näheren Umkreis wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten.
Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben. Mit Erfolg, wie er später am Abend ergänzte.
Großbrand im Landkreis Bautzen: Brandursachenermittler am Mittwoch erwartet
Die Brandursache war dagegen noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
Die Halle wurde unter anderem als Lager für zwei Gabelstapler und mehrere Motorräder genutzt. Das trieb den Schaden in die Höhe: Die Polizei schätzt ihn auf rund 155.000 Euro.
Bildaufnahmen zeigen derweil, wie eine riesige, dunkle Rauchwolke in den Himmel aufstieg.
Erstmeldung vom 10. Februar, 17.17 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 11. Februar, 19.49 Uhr.
