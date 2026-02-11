 13.557

Riesige Rauchwolke in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Am Dienstagnachmittag ist im Landkreis Bautzen ein Großbrand ausgebrochen.

Von Eric Hofmann, Malte Kurtz

Schirgiswalde-Kirschau - Feuerwehr-Großeinsatz im Landkreis Bautzen!

Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.
Eine dunkle Rauchwolke steigt derweil über der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau auf.  © xcitepress

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, war auf einem Gelände an der Fabrikstraße in der Kleinstadt Schirgiswalde-Kirschau ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis circa 0.20 Uhr vor Ort, um eine in Flammen stehende Lagerhalle einer alten Fabrik zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner im näheren Umkreis wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund des Brandgeruchs und des Rauchs geschlossen zu halten.

Wuff! Ich bin die Maßschneiderin der Hunde
Sachsen Wuff! Ich bin die Maßschneiderin der Hunde

Erschwert wurden die Löscharbeiten zwischenzeitlich durch Schaulustige. Der Polizeisprecher rief die Leute deshalb dazu auf, vom Einsatzort fernzubleiben. Mit Erfolg, wie er später am Abend ergänzte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.  © LausitzNews/Jens Kaczmarek
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Großbrand im Landkreis Bautzen: Brandursachenermittler am Mittwoch erwartet

In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.
In diesem Gebiet sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.  © Screenshot/NINA

Die Brandursache war dagegen noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Die Halle wurde unter anderem als Lager für zwei Gabelstapler und mehrere Motorräder genutzt. Das trieb den Schaden in die Höhe: Die Polizei schätzt ihn auf rund 155.000 Euro.

Bildaufnahmen zeigen derweil, wie eine riesige, dunkle Rauchwolke in den Himmel aufstieg.

Neue Berechnungen: Zinn-Abbau in Sachsen könnte weit größer ausfallen
Sachsen Neue Berechnungen: Zinn-Abbau in Sachsen könnte weit größer ausfallen

Erstmeldung vom 10. Februar, 17.17 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 11. Februar, 19.49 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Screenshot/NINA

Mehr zum Thema Sachsen: