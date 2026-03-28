Rettungseinsatz in Sachsen: Mann bei Baumfällarbeiten verletzt
Kriebstein/Waldheim - Rettungseinsatz in Mittelsachsen am Samstagnachmittag: Ein Mann verletzte sich offenbar in einem Waldgebiet. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten an - ein Hubschrauber flog den verletzten Mann in ein Krankenhaus.
Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Waldgebiet zwischen Kriebstein und Waldheim gerufen.
Laut ersten Informationen vom Unfallort soll sich der Mann bei Baumfällarbeiten am Fuß verletzt haben.
Umgehend wurden umfangreiche Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Rettungshubschrauber landete auf einer kleinen Waldlichtung.
Der Mann wurde auf einer Trage zum Helikopter transportiert und dann ins Krankenhaus geflogen.
Der Einsatz dauerte bis in die späten Nachmittagsstunden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Waldheim und Waldheim-Reinsdorf, der Rettungsdienst und Notärzte.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas