Rettungseinsatz in Sachsen: Mann bei Baumfällarbeiten verletzt

Kriebstein/Waldheim - Rettungseinsatz in Mittelsachsen am Samstagnachmittag: Ein Mann verletzte sich offenbar in einem Waldgebiet. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten an - ein Hubschrauber flog den verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann in ein Krankenhaus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Waldgebiet zwischen Kriebstein und Waldheim gerufen.

Laut ersten Informationen vom Unfallort soll sich der Mann bei Baumfällarbeiten am Fuß verletzt haben.

Umgehend wurden umfangreiche Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Rettungshubschrauber landete auf einer kleinen Waldlichtung.

Der Mann wurde auf einer Trage zum Helikopter transportiert und dann ins Krankenhaus geflogen.