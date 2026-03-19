Heftiger Frontalcrash in Mittelsachsen: Auto knallt gegen Transporter

Oederan - Heftiger Frontalcrash bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen ): Auf einer Landstraße stieß am Donnerstagnachmittag ein Auto mit einem Transporter zusammen. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

Nach dem heftigen Frontalcrash musste die S207 bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen) gesperrt werden. © Erik Frank Hoffmann

Kurz vor 15 Uhr krachte es auf der S207 zwischen Gahlenz und Eppendorf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Autos eingedrückt, in beiden Fahrzeugen sprangen die Airbags auf.



Schnell rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

