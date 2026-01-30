Nach Fan-Randale beim Ost-Derby: Bild von blutendem Polizisten sorgt für Aufregung

Dresden/Magdeburg - Nach den heftigen Ausschreitungen im Zuge des Ost-Derbys zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden wurde die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für die Verwendung eines KI-generierten Bildes scharf kritisiert.

Dieses KI-Bild hatte die GdP Sachsen genutzt, um die Ausschreitungen im Zuge der Begegnung zwischen Magdeburg und Dynamo zu verurteilen. © Screenshot/Instagram/@gdpsachsen

Von der hochbrisanten Zweitliga-Partie blieben weniger die sportlichen Highlights als vielmehr die brutalen Angriffe der Magdeburger Hooligans auf die Polizeibeamten in Erinnerung. Rund 70 Einsatzkräfte wurden teils schwer verletzt.

Die sächsische Polizeigewerkschaft verurteilte die Fan-Krawalle daraufhin zu Wochenbeginn in einem Instagram-Beitrag und nutzte dafür ein mithilfe von künstlicher Intelligenz erstelltes Bild. Dies zeigt einen Polizeibeamten mit Platzwunde am Kopf, der von zwei seiner Kollegen gestützt wird, während im Hintergrund eine Horde Fans randaliert.

Über die Verwendung dieses KI-Bilds echauffierte sich am Donnerstag die Piraten-Partei. In einer Mitteilung erklärte Manuel Wolf von den Piraten Sachsen, dass diese KI-Darstellung das "Vertrauen in den Staat und seine Organe" beschädige und lediglich der "Stimmungsmache" diene. Wolf zog deshalb gar Parallelen zur umstrittenen US-Einwanderungsbehörde "ICE".

Die Polizeigewerkschaft reagierte umgehend und verteidigte die Verwendung eines KI-Bilds: "Ziel war es, den Ernst der Lage und die Belastung der Einsatzsituation sichtbar zu machen, ohne reale Personen oder konkrete Ereignisse abzubilden. Die Illustration sollte den Themenkomplex einordnen, nicht eine tatsächliche Situation abbilden", teilte Jan Krumlovsky, Landesvorsitzender der GdP Sachsen, gegenüber TAG24 am Donnerstag mit.