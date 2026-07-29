Keine Sommerpause für Sachsens Autobahnen: Es wird saniert, abgerissen, gesperrt

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Von wegen Sommerferien: An den Autobahnen in Sachsen wird in den nächsten Tagen heftig saniert, optimiert und geschraubt. Wo Autofahrer aufpassen sollten …

Von Thomas Staudt

Dresden - Von wegen Sommerferien: An den Autobahnen in Sachsen wird in den nächsten Tagen heftig saniert, optimiert und geschraubt. Wo Autofahrer aufpassen sollten …

An der A4-Anschlussstelle Burkau wird aktuell die Fahrbahn erneuert.
An der A4-Anschlussstelle Burkau wird aktuell die Fahrbahn erneuert.  © Steffen Füssel

A4: Fahrbahnsanierung

Endspurt für die Fahrbahnerneuerung an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden: Die Auffahrt wird vom 29. auf den 30. Juli wieder freigegeben. Die Abfahrt bleibt aber noch bis Ende August planmäßig geschlossen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte.

Voll gesperrt wird dagegen die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hermsdorf in Fahrtrichtung Chemnitz, und zwar am 30. Juli von 9.30 Uhr bis 14.40 Uhr. Grund sind Beschilderungsarbeiten.

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Noch bis 31. Juli (Achtung: neues Datum!) sind Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Burkau in Fahrtrichtung Dresden dicht. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert.

Vom 29. Juli um 19 Uhr bis 30. Juli um 1 Uhr wird der Tunnel Königshainer Berge Richtung Dresden gesperrt. Dann wird für die laufende Tunnelbaustelle eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Für alle Sperrungen sind teils großräumige Umleitungen ausgeschildert.

Bleibt länger gesperrt: die A4-Auffahrt Burkau. Gleiches gilt übrigens für die Abfahrt.
Bleibt länger gesperrt: die A4-Auffahrt Burkau. Gleiches gilt übrigens für die Abfahrt.  © Steffen Füssel
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Der Tunnel Königshainer Berge entlang der A4 wurde zwei Jahre lang saniert. Jetzt ist ein erneuter Eingriff erforderlich.
Der Tunnel Königshainer Berge entlang der A4 wurde zwei Jahre lang saniert. Jetzt ist ein erneuter Eingriff erforderlich.  © Holm Helis

Ab Dienstag höchste Aufmerksamkeit im Tunnel Harthe geboten

Diese Brücke über die A14 bei Grimma wird abgerissen. Die Autobahn ist während der Arbeiten voll gesperrt.
Diese Brücke über die A14 bei Grimma wird abgerissen. Die Autobahn ist während der Arbeiten voll gesperrt.  © Sören Müller

A14: Brückenabbruch

Vom 31. Juli, 20 Uhr, bis 3. August, 5 Uhr, ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Grund ist der Abbruch einer Autobrücke, die über die A14 führt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma abgeleitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

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A17: Bauwerksarbeiten

Ab Dienstag bis 31. Juli ist im Tunnel Harthe in beiden Fahrtrichtungen höchste Aufmerksamkeit geboten. Während des Tages müssen die Fahrstreifen wegen Bauwerksarbeiten abwechselnd reduziert werden.

Der Verkehr wird laut Autobahn GmbH auf der verbleibenden Fahrspur an der Maßnahme vorbeigeführt.

Titelfoto: Steffen Füssel

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