Heizöl-Betrug in Sachsen: Bestellt, aber nicht geliefert

Großweitzschen - Sie wollte günstiges Heizöl kaufen – und wurde abgezockt! Eine Frau (42) aus Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) verlor dabei mehr als 2000 Euro.

Eine Frau (42) aus Sachsen bestellte Heizöl im Netz – doch die Lieferung blieb aus. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Anfang Juni bestellte die 42-Jährige auf einer Internetplattform 2000 Liter Heizöl. Der angegebene Preis: 2395 Euro.



"Der Heizölanbieter warb mit einem besonders günstigen Preis und einer besonders schnellen Lieferung", teilt die Polizei mit.



Doch die Lieferung blieb aus. Ärgerlich: Die Rechnung wurde vor der Lieferung beglichen – das Geld ist wohl futsch.