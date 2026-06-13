Heizöl-Betrug in Sachsen: Bestellt, aber nicht geliefert

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Eine Frau (42) aus Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) bestellte Heizöl im Netz, doch die Lieferung blieb aus. Sie verlor mehr als 2000 Euro.

Von Fabian Windrich

Großweitzschen - Sie wollte günstiges Heizöl kaufen – und wurde abgezockt! Eine Frau (42) aus Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) verlor dabei mehr als 2000 Euro.

Eine Frau (42) aus Sachsen bestellte Heizöl im Netz – doch die Lieferung blieb aus. (Symbolfoto)
Eine Frau (42) aus Sachsen bestellte Heizöl im Netz – doch die Lieferung blieb aus. (Symbolfoto)  © Christian Charisius/dpa

Anfang Juni bestellte die 42-Jährige auf einer Internetplattform 2000 Liter Heizöl. Der angegebene Preis: 2395 Euro.

"Der Heizölanbieter warb mit einem besonders günstigen Preis und einer besonders schnellen Lieferung", teilt die Polizei mit.

Doch die Lieferung blieb aus. Ärgerlich: Die Rechnung wurde vor der Lieferung beglichen – das Geld ist wohl futsch.

"Trotz mehrfacher Versuche der Kontaktaufnahme blieb die Lieferung des Heizöls bis zum heutigen Tag aus", teilt die Polizei abschließend mit.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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