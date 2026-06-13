Heizöl-Betrug in Sachsen: Bestellt, aber nicht geliefert
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Großweitzschen - Sie wollte günstiges Heizöl kaufen – und wurde abgezockt! Eine Frau (42) aus Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) verlor dabei mehr als 2000 Euro.
Anfang Juni bestellte die 42-Jährige auf einer Internetplattform 2000 Liter Heizöl. Der angegebene Preis: 2395 Euro.
"Der Heizölanbieter warb mit einem besonders günstigen Preis und einer besonders schnellen Lieferung", teilt die Polizei mit.
Doch die Lieferung blieb aus. Ärgerlich: Die Rechnung wurde vor der Lieferung beglichen – das Geld ist wohl futsch.
"Trotz mehrfacher Versuche der Kontaktaufnahme blieb die Lieferung des Heizöls bis zum heutigen Tag aus", teilt die Polizei abschließend mit.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa