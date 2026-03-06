Spritpreise in Sachsen über zwei Euro: Wo bleibt das Kartellamt?

Dresden - Der Höhenflug der Spritpreise hat die 2-Euro-Marke auch in Sachsen deutlich früher geknackt als angenommen. Jetzt soll's das Kartellamt richten.

Am Donnerstag an einer Tankstelle in Radeberg (Kreis Bautzen): Diesel über 2 Euro! Und das Ende der preislichen Fahnenstange ist noch nicht erreicht. © Stefan Häßler

Am frühen Donnerstagmorgen starteten viele Tankstellen in Sachsen erstmals wieder mit Spritpreisen über 2 Euro. Diesel war im Schnitt klar teurer als Super und kostete in Dresden etwa bis zu 2,09 Euro, Super bis zu 2,05 Euro.

Spezialprodukte bestimmter Marken wie Aral stiegen teilweise auf 2,39 Euro pro Liter. Aber schon am Vormittag fiel Super vielfach wieder unter die 2-Euro-Marke.

Laut der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt ändern Tankstellen ihre Preise durchschnittlich 22-mal am Tag.

Was viele Autofahrer fluchen lässt, ist der Umstand, dass der jetzt verkaufte Kraftstoff noch "billig" eingekauft wurde, die Preise aber trotzdem explodieren.