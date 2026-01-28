Sie stand plötzlich auf dem Wahlzettel: Antrittsbesuch bei Deutschlands unverhofftester Bürgermeisterin

Ihre Bürgermeisterwahl sorgte für bundesweite Schlagzeilen: Juliane Mazalla zog jüngst ins Neschwitzer Rathaus ein.

Von Erik Töpfer

Neschwitz (Kreis Bautzen) - Ihre Bürgermeisterwahl sorgte für bundesweite Schlagzeilen: Juliane Mazalla (43, parteilos) zog jüngst ins Neschwitzer Rathaus ein. Obwohl ihr Name gar nicht auf dem Wahlschein stand. Beim Antrittsbesuch von TAG24 hatte sie bereits erste Erfolgsmeldungen im Gepäck.

Die Einzugsgeschenke sind noch gar nicht alle ausgepackt: Bürgermeisterin Juliane Mazalla (43) im neuen Büro. © Stefan Häßler "Ein Handbuch für Kommunalpolitiker" liegt im staubfreien Wandschrank des Bürgermeisterbüros, darüber: der "Tarifvertrag öffentlicher Dienst" nebst Gedichtsammlung von Dostojewski bis Oscar Wilde. "Ich weiß gar nicht genau, was da alles im Schrank steht", lacht Juliane Mazalla. Zum Auspacken und Ankommen blieb nur wenig Zeit. Ihr Vorgänger verabschiedete sich in den Ruhestand, ein neues Oberhaupt der 2300-Seelen-Gemeinde musste her. Beim ersten Urnengang im September bewarb sich nur ein Kandidat um die Nachfolge, verlor gegen ein leeres Kästchen und zog sich zurück. Sachsen Mehrere Fenster zu Bruch geböllert: Polizei ermittelt jugendliche Sprengmeister Das sächsische Wahlrecht sieht bei einer Einzelkandidatur so einen Kasten vor, in den die Neschwitzer schon beim ersten Wahlgang Mazallas Namen schrieben. Die kandidatenlose Stichwahl entschied sie für sich.

Die 2300 Neschwitzer haben ihre Wunschbürgermeisterin prompt selbst auf den Wahlschein geschrieben. © Stefan Häßler

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Juliane Mazalla sitzt jetzt im Rathaus von Neschwitz: "Sehr surreal"

Arbeitsort der dreifachen Mutter. © Stefan Häßler Nun ist die bisherige Trau(er)rednerin als Bürgermeisterin vereidigt. "Es ist nach wie vor sehr surreal", schmunzelt sie bescheiden. Zwischen den Jahren wälzte sie in Vorschriften und anderen Stromschnellen der kommunalen Verwaltung, kann schon jetzt mit ihren Erfahrungen als Kauffrau glänzen. Eine Gemeinde zu leiten, sei nicht mit der Betriebswirtschaft gleichzusetzen. "Aber unsere Haushaltskonsolidierung kann man durchaus mit einer Insolvenz vergleichen." So sind Mazallas Ziele ambitioniert. Ihr erstes hat sie noch vor ihrer Vereidigung erreicht: Eine neue Kämmerin - zuständig für den schwierigen Haushalt - wird derzeit eingearbeitet. Sachsen Führerschein bald günstiger? Theorie-Unterricht soll digitaler werden "In diesem Job braucht man jemanden, der mit anpackt", sagt die Chefin und freut sich über ihre zehn "Mädels" in der Rathausverwaltung, die genau das tun.

Wer ist die Frau, die eigentlich nie Bürgermeisterin werden wollte?