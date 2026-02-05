Nutzungsvertrag gekündigt: Mini-Eisenbahner aus Königstein sind aus den Räumen geflogen

Königstein - Aus nach fast 20 Jahren, Tränen bei Liebhabern, Streit hinter den Kulissen: Das Miniaturelbtal in Königstein ist dicht. Was für Besucher ein liebevoll gestaltetes Modellbahn-Paradies war, endete abrupt im offenen Konflikt zwischen Verein und Vermieterin.

Mitte Januar mussten Holger Prescher (60, r.) und sein Verein ihre Sachen packen. © Marko Förster

Über Jahre zog die Miniatur-Ausstellung Modellbahnfreunde und Touristen in ihren Bann. Ehrenamtliche bauten das Elbtal im Maßstab 1:87 nach, investierten Tausende Stunden und Zehntausende Euro.

Doch plötzlich war Schluss: Der Verein musste die Räume verlassen. Laut Vereinsangaben seien sie von der Eigentümerin "in einem beispiellosen Akt von Ignoranz und Falschbezichtigung vor die Tür gesetzt" worden.

Vermieterin Diana Blanco Reynoso (39) weist das zurück. Der Entschluss sei ihr "nicht leichtgefallen". Sie erklärt: "Die Anlage gehört mir. Es gab einen kostenlosen Nutzungsvertrag bis 2029. Dafür sollten die Räume erhalten und gepflegt werden."

Der Streit sei eskaliert, nachdem der Verein aus ihrer Sicht wiederholt unberechtigt Müll bei ihr entsorgt habe.