Geplanter Millionen-Raub im Zwinger: Parteien attackieren Regierung
Dresden - Nach Bekanntwerden von Plänen, die Porzellansammlung im Zwinger um erlesene Stücke zu erleichtern, sparen Grüne und AfD nicht mit Kritik.
"Der Unwille, schnell zu ergründen, wer hinter einem Angriff steckt, sei fahrlässig", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Valentin Lippmann (35).
Die Angriffe geschähen nicht nur aus finanziellen Motiven, sondern würden zunehmend zur Destabilisierung von Demokratien genutzt.
"Wer unsere Demokratie schützen will, muss beim Thema Cyber-Sicherheit den Flugmodus ausschalten."
AfD-Landes-Chef Jörg Urban (61) kritisierte, dass es fast einen Monat gedauert habe, bis eine Sonderkommission eingerichtet wurde.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Sächsische Kunstsammlungen am 21. Januar durch Cyber-Angriff teilweise lahmgelegt
"Dieser Vorfall zeigt: Die Regierung Kretschmer hat nichts aus dem für ganz Sachsen peinlichen Juwelendiebstahl eines arabischen Clans gelernt, der sich im November 2019 im Grünen Gewölbe ereignete."
Die Sächsischen Kunstsammlungen waren am 21. Januar durch einen Cyber-Angriff teilweise lahmgelegt worden.
Wie berichtet, war in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass der Angriff offenbar im Zusammenhang mit einem geplanten Raub von millionenschweren Stücken aus der Porzellansammlung Augusts des Starken steht.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Lucas Friedenhain ,Sebastian Kahnert/dpa, Kay Nietfeld/dpa