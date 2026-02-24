Geplanter Millionen-Raub im Zwinger: Parteien attackieren Regierung

Dresden - Nach Bekanntwerden von Plänen, die Porzellansammlung im Zwinger um erlesene Stücke zu erleichtern, sparen Grüne und AfD nicht mit Kritik.

Seit Bekanntwerden der Raubpläne setzen die SKD mehr Sicherheitspersonal ein. © xcitepress/Lucas Friedenhain

"Der Unwille, schnell zu ergründen, wer hinter einem Angriff steckt, sei fahrlässig", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Valentin Lippmann (35).

Die Angriffe geschähen nicht nur aus finanziellen Motiven, sondern würden zunehmend zur Destabilisierung von Demokratien genutzt.

"Wer unsere Demokratie schützen will, muss beim Thema Cyber-Sicherheit den Flugmodus ausschalten."

AfD-Landes-Chef Jörg Urban (61) kritisierte, dass es fast einen Monat gedauert habe, bis eine Sonderkommission eingerichtet wurde.