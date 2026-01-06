Kult-Milchbar in Bischofswerda bleibt bestehen: Mutter-Tochter-Duo sorgt für frischen Wind

Bischofswerda - Frischer Wind in der Milchbar in Bischofswerda (1957 eröffnet)! Noch voriges Jahr war unklar, ob das Kult-Eiscafé weiterbetrieben werden kann, weil f ür Betreiberin Ines Kuban (65) die Rente anstand und Mitstreiterin Ronny Marschner (62) den Laden nicht allein schmeißen konnte . Doch sie hat Nachfolger gefunden.

Künftig betreiben Josefine Opitz (21, l.) und ihre Mutter Sylvia Kretzschmar (59) die Milchbar. © Steffen Füssel

Seit voriger Woche werkelt ein Mutter-Tochter-Duo aus Steinigtwolmsdorf im Laden und bereitet die Neueröffnung vor. "Ein eigenes Café war immer schon unser Traum.

Mit der Milchbar hat sich dafür eine Möglichkeit ergeben", erklärt Josefine Opitz (21), die eigentlich Krankenschwester gelernt hat. Künftig steht sie Vollzeit hinter der Milchbar-Theke, Mama Sylvia Kretzschmar (59) ist ihre Teilzeit-Angestellte.

Wollen sie die legendäre Schiebocker Milchbar verändern? "Wir werden Wände streichen, Möbel austauschen und die Karte anpassen", sagt Sylvia Kretzschmar. Sie betont: "Die klassischen DDR-Eisbecher wie Schwedenbecher oder Balkansplit bleiben."

Die Rezeptur für das kultige Softeis soll ebenfalls gleich bleiben, auch wollen die neuen Betreiber weiterhin klassischen Filterkaffee ausschenken.