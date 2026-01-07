Verein mit Herz bewahrt Pferde vor dem Schlachter

Wird der Traum vom eigenen Pferd zur Last, hilft der Verein "Hilfe für Pferde in Not".

Von Jakob Anders

Klipphausen - Der Traum vom eigenen Pferd auf der Koppel kann für manche Besitzer aufgrund von Krankheit, Scheidung oder finanzieller Not zur untragbaren Last werden. Der letzte Weg für das geliebte Tier führt dann zum Schlachter. Damit das nicht passiert, gründete Dagmar Großer (77) vor drei Jahren in Klipphausen den Verein "Hilfe für Pferde in Not". Inklusive einer anonymen Abgabestelle für Pferde.

Dagmar Großer (77) mit einem ihrer Lieblinge. © Holm Helis Schon als Mädchen träumte Dagmar Großer von einem eigenen Pony. Doch das Leben führte sie mit Ehemann und Deutscher Dogge zunächst in den fünften Stock eines Plattenbaus in Cottbus. Das Ehepaar suchte einen Neuanfang und fand im Meißner Land ein "verwahrlostes Objekt". Daraus wurde ein Restaurant mit Western-Charme, das "Western Inn" an der B6. Und dazu gehören nicht nur Hüte, selbstgebastelte Pfeile und ein Lasso, sondern auch echte Pferde: "Das erste war ein Ponyhengst namens Bento. Ich hatte überhaupt keine Ahnung", sagt Dagmar Großer und lacht herzlich. Die Folgen: Bisse, Tritte und Chaos. "Eines Tages stand das Pferd plötzlich im Restaurant und die Gäste auf den Tischen."

Pony-Dame Kylie bleibt für immer auf dem Pferdehof. Ihre 44 Pferdejahre ergeben umgerechnet über 100 Menschenjahre. © Holm Helis

Hinter dem Restaurant "Western Inn" an der B6 zwischen Dresden und Meißen ist die Pferdeklappe zu finden. © Holm Helis

Eine Mitarbeiterin versorgt ein Pferd gegenüber von Ranch und Restaurant. © Holm Helis

