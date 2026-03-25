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Was nun? Mega-Sprit-Zoff im Landtag

Die Welle der Empörung über die Explosion der Kraftstoff- und Energie-Preise ist angekommen in Landtag und Staatskanzlei.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Die Welle der Empörung über die Explosion der Kraftstoff- und Energie-Preise ist angekommen in Landtag und Staatskanzlei. Das Parlament debattiert. Am Freitag bringt Sachsen in den Bundesrat einen Plenarantrag ein, der spürbare Entlastungen bei den Kraftstoffpreisen bringen soll.

In dieser Landtagswoche kreisen gleich mehrere Debatten um die Auswirkungen von steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen.
In dieser Landtagswoche kreisen gleich mehrere Debatten um die Auswirkungen von steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen.  © DPA

"Preise für Kraftstoff und Wärme begrenzen, Marktmacht der Mineralöl- und Gaskonzerne brechen - Privathaushalte entlasten", lautete ein Antrag der Linken, der am Mittwochabend im Landtag aufgerufen wurde.

Fraktions-Chefin Susanne Schaper (47): "Wir fordern ein schärferes Kartellrecht und einen Deckel für die Kraftstoffpreise. Dieser soll sich an den aktuellen Rohstoffpreisen orientieren."

Zu zwei weiteren Redeschlachten wird am Mittwochvormittag auf Antrag von AfD ("Gescheiterte Energiepolitik") und BSW ("Im Würgegriff von Krieg und Sanktionen") im Landtag geblasen.

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AfD-Chef Jörg Urban (61): "Wir setzen uns ein für Kernenergie statt Windkraft und Energie aus Russland."

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) drängt auf ein konsequentes Vorgehen der Bundesregierung - etwa mithilfe des Kartellrechts.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) drängt auf ein konsequentes Vorgehen der Bundesregierung - etwa mithilfe des Kartellrechts.  © dpa/Bernd von Jutrczenka
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Wegen des Iran-Krieges sind die Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen stark gestiegen.
Wegen des Iran-Krieges sind die Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen stark gestiegen.  © dpa/Michael Brandt
Linken-Fraktionschefin im Landtag Susanne Schaper (47) fordert einen Preisdeckel für Kraftstoff.
Linken-Fraktionschefin im Landtag Susanne Schaper (47) fordert einen Preisdeckel für Kraftstoff.  © Fotomontage/Sven Gleisberg
Viele Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, stöhnen: Tanken ist extrem teuer geworden.
Viele Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, stöhnen: Tanken ist extrem teuer geworden.  © dpa/Sebastian Kahnert

SPDler Dirk Panter macht deutlich: "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit."

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) sieht, dass die steigenden Spritpreise Otto Normalbürger und Wirtschaft belasten.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) sieht, dass die steigenden Spritpreise Otto Normalbürger und Wirtschaft belasten.  © Holm Helis

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) hat seine Aufforderung zum Handeln erneuert. Ein entsprechender sächsischer Antrag ist am Freitag im Bundesrat in Berlin Thema.

Panter: "Steigende Spritpreise treffen nicht nur den Geldbeutel der Menschen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Wer auf das Auto angewiesen ist oder Güter transportiert, braucht jetzt schnelle und wirksame Entlastung - keine weiteren Debatten, sondern Entscheidungen."

Kern der Initiative: Die Bundesregierung soll kurzfristig die Energiesteuer auf Kraftstoffe senken und die CO₂-Abgabe vorübergehend aussetzen. Damit könnte unmittelbar auf die Preise an den Tankstellen eingewirkt werden.

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Panter will zudem mögliche Übergewinne der Mineralölwirtschaft bei Verstößen gegen das Kartellrecht abschöpfen. Er sagt: "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit."

Titelfoto: Fotomontage/dpa/Bernd von Jutrczenka/dpa/Michael Brandt/Sven Gleisberg/Holm Helis

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