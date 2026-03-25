Was nun? Mega-Sprit-Zoff im Landtag

Dresden - Die Welle der Empörung über die Explosion der Kraftstoff- und Energie-Preise ist angekommen in Landtag und Staatskanzlei. Das Parlament debattiert. Am Freitag bringt Sachsen in den Bundesrat einen Plenarantrag ein, der spürbare Entlastungen bei den Kraftstoffpreisen bringen soll.

In dieser Landtagswoche kreisen gleich mehrere Debatten um die Auswirkungen von steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen. © DPA

"Preise für Kraftstoff und Wärme begrenzen, Marktmacht der Mineralöl- und Gaskonzerne brechen - Privathaushalte entlasten", lautete ein Antrag der Linken, der am Mittwochabend im Landtag aufgerufen wurde.

Fraktions-Chefin Susanne Schaper (47): "Wir fordern ein schärferes Kartellrecht und einen Deckel für die Kraftstoffpreise. Dieser soll sich an den aktuellen Rohstoffpreisen orientieren."

Zu zwei weiteren Redeschlachten wird am Mittwochvormittag auf Antrag von AfD ("Gescheiterte Energiepolitik") und BSW ("Im Würgegriff von Krieg und Sanktionen") im Landtag geblasen.

AfD-Chef Jörg Urban (61): "Wir setzen uns ein für Kernenergie statt Windkraft und Energie aus Russland."