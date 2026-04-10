Linke fordert Maßnahmen: Mehr als 400 Waffen in Händen von Sachsens Rechtsextremen

Dresden - Mitglieder der rechten Szene in Sachsen verfügten über mehr als 400 Schusswaffen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage von Linke-Politikerin Juliane Nagel im Landtag hervor.

Nach einer aktuellen Anfrage besitzt Sachsens rechte Szene mehr als 400 Schusswaffen. (Symbolfoto) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Statistik umfasst auch Mitglieder und Unterstützer der AfD. Der sächsische AfD-Landesverband wird seit Ende 2023 vom Verfassungsschutz im Freistaat als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Partei weist das von sich und ging bislang erfolglos juristisch gegen die Einstufung vor.

"Die rechte Szene in Sachsen bleibt schwer bewaffnet", fasste die Linksfraktion die Angaben des Ministeriums zusammen. 415 Waffen befinden sich in der Hand von Rechtsextremisten, 34 gehören sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern.

Laut Ministerium wird seit 2025 nur die Gesamtzahl der erlaubnispflichtigen Waffen bei Personen erfasst. Eine weitere Differenzierung nach Waffenarten erfolge nicht.

Demnach besaßen Ende 2025 insgesamt 147 Personen aus der rechten Szene eine waffenrechtliche Erlaubnis. Die meisten von ihnen leben in Dresden (21 Personen), gefolgt von den Landkreisen Görlitz (17) und Meißen (15).

In einer früheren Antwort auf eine Kleine Anfrage Nagels hatte das Innenministerium die Zahl der AfD-Mitglieder mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis auf 95 beziffert. Eine Person kann in Besitz mehrerer waffenrechtlicher Erlaubnisse sein.