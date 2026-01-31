Lkw-Fahrer tyrannisiert viele andere auf A4: Blick der Polizei auf Fahrtenschreiber sagt alles

Burkau - Was war nur in diesen Brummi-Lenker (28) gefahren? Der Mann tyrannisierte am Freitagabend auf der A4 von Dresden kommend in Richtung Görlitz mehrere andere Auto- und Lkw-Fahrer. Als ihn die Polizei stoppte, folgte eine wirklich heftige Bilanz!

Die Polizei stoppte den "Brumi-Tyrann" nach einer Reihe Verkehrsdelikte. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag meldet, nahm das Drama um 19.18 Uhr sein Ende, als die Beamten den Rowdy vor der Anschlussstelle Burkau aus dem Verkehr zogen.

Demnach hatte der 28-Jährige zuvor einen Autofahrer vor sich bedrängt. Zum einen fuhr er sehr dicht auf, zum anderen hupte er per Horn sowie per Licht.

Dann setzte er zum Überholvorgang an, scherte so dicht vor dem Autofahrer ein, dass dessen automatischer Notbremsassistent eine Gefahrenbremsung einleitete! Danach machte der "Brummi-Tyrann" einfach so weiter.

Die Polizei schreibt: "Im weiteren Verlauf fuhr der polnische Lkw-Lenker auch dicht auf andere Fahrzeuge auf und überholte diese". "Grob verkehrswidrig und rücksichtslos", sei er dabei laut den Geschädigten vorgegangen.