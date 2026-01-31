Raus aus der Wohnung, rein in die Rendite: Linke wirft CDU Verrat an Mietern vor

Dresden - Die Linken wollen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einschränken und so den Mieterschutz weiter verbessern.

Den Linken reicht es - sie wollen eine rasche Änderung. (Symbolfoto) © Focke Strangmann/dpa

Auch die jetzt für Wohnen zuständige Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) schütze die Eigentümer und lasse Mieterinnen und Mieter im Stich, erklärte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (47).

Sachsens Regierung weigere sich weiter, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren und einen längeren Kündigungsschutz für betroffene Miethaushalte durchzusetzen.

Nagel bezog sich auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage von ihr im Parlament. Kraushaar verwies dabei auf eine frühere Beantwortung aus dem Herbst 2024. Damals hatte sie mitgeteilt, dass die Regierung "grundsätzlich von weiteren Eingriffen" absehe.

In der Antwort auf die aktuelle Anfrage schrieb sie, dass aktuell ein Gutachten erarbeitet werde, welches auch Voraussetzungen für Maßnahmen prüfe. Die Ergebnisse würden im Sommer dieses Jahres erwartet.