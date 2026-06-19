Lotto-Knaller für Tippgemeinschaft aus Sachsen: Mutter und Tochter gewinnen über vier Millionen Euro
Zwickau - Der Urlaub war vorbei, das Konto voll - normalerweise ist es umgekehrt. Eine Mutter und ihre Tochter aus dem Landkreis Zwickau freuen sich über einen Lottogewinn in Millionenhöhe.
Die Tochter war auf dem Rückweg aus dem Urlaub, als sie von den neuen Sachsenlotto-Millionären hörte - einer davon käme aus dem Landkreis Zwickau.
Die Tochter hatte direkt ein starkes Bauchgefühl: "Ich dachte: 'Jetzt hat es geklappt.'" Ein wenig Skepsis blieb dennoch, erzählte sie beim Gewinnergespräch bei der Sächsischen Lotto-GmbH in Leipzig.
Noch während der Fahrt rief sie ihre Mutter an und erzählte ihr davon. Mit ihr hatte sie vor zwei Jahren eine Tippgemeinschaft gegründet. Seitdem spielen sie gemeinsam denselben Spielschein und tauschen diesen untereinander.
Doch beide ließen keine Hektik aufkommen. Gemeinsam prüften sie zu Hause den Spielschein - dann wurde es ernst.
Die beiden Frauen verglichen ihre Zahlen mehrfach, recherchierten noch einmal die Nachrichten und überprüften alles ganz genau. Doch irgendwann realisierten sie es: Sie hatten tatsächlich in der Gewinnklasse 2 beim Eurojackpot gewonnen.
Neben dem Mutter-Tochter-Gespann gewann auch ein Dresdner, der sich bisher jedoch noch nicht gemeldet hatte. Beide Gewinne liegen exakt bei 4.042.351 Euro.
Vier Eurojackpot-Gewinner aus Sachsen
Die Freude bei den beiden Gewinnerinnen aus dem Landkreis Zwickau ist groß. Doch sie wollen mit ihrem neuen Millionenglück sehr besonnen umgehen: "Vier Millionen Euro sind sehr, sehr viel Geld", sagte eine der beiden Frauen bei Sachsenlotto.
Sie möchten nichts über den Zaun brechen und in Ruhe entscheiden, wie sie mit dem Gewinn umgehen. Auf jeden Fall wollen sie ihr gewohntes Umfeld behalten und ihren Lebensraum schützen.
Daher werden auch keine weiteren Angaben zu privaten Verhältnissen, Familie oder Beruf von den beiden veröffentlicht.
Mit den beiden Eurojackpot-Gewinnen aus Dresden und dem Landkreis Zwickau zählt Sachsenlotto im Jahr 2026 bereits vier Millionäre. Der erste Millionengewinn des Jahres ging Ende März in den Erzgebirgskreis. Dort gewann ein LOTTO -6aus49-Spieler rund 1,1 Millionen Euro.
Danach folgte ein Eurojackpot-Gewinn in Dresden: Zur Ziehung am 15. Mai 2026 gewann ein Dresdner rund 1,65 Millionen Euro.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa