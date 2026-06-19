Lotto-Knaller für Tippgemeinschaft aus Sachsen: Mutter und Tochter gewinnen über vier Millionen Euro

Zwickau - Der Urlaub war vorbei, das Konto voll - normalerweise ist es umgekehrt. Eine Mutter und ihre Tochter aus dem Landkreis Zwickau freuen sich über einen Lottogewinn in Millionenhöhe.

Seit zwei Jahren spielen Mutter und Tochter aus dem Landkreis Zwickau zusammen Lotto. Jetzt teilen sie sich über vier Millionen Euro. © Sachsenlotto

Die Tochter war auf dem Rückweg aus dem Urlaub, als sie von den neuen Sachsenlotto-Millionären hörte - einer davon käme aus dem Landkreis Zwickau.

Die Tochter hatte direkt ein starkes Bauchgefühl: "Ich dachte: 'Jetzt hat es geklappt.'" Ein wenig Skepsis blieb dennoch, erzählte sie beim Gewinnergespräch bei der Sächsischen Lotto-GmbH in Leipzig.

Noch während der Fahrt rief sie ihre Mutter an und erzählte ihr davon. Mit ihr hatte sie vor zwei Jahren eine Tippgemeinschaft gegründet. Seitdem spielen sie gemeinsam denselben Spielschein und tauschen diesen untereinander.

Doch beide ließen keine Hektik aufkommen. Gemeinsam prüften sie zu Hause den Spielschein - dann wurde es ernst.

Die beiden Frauen verglichen ihre Zahlen mehrfach, recherchierten noch einmal die Nachrichten und überprüften alles ganz genau. Doch irgendwann realisierten sie es: Sie hatten tatsächlich in der Gewinnklasse 2 beim Eurojackpot gewonnen.

Neben dem Mutter-Tochter-Gespann gewann auch ein Dresdner, der sich bisher jedoch noch nicht gemeldet hatte. Beide Gewinne liegen exakt bei 4.042.351 Euro.