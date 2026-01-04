Luftraum über Griechenland gesperrt: Diese Sachsen sitzen auch fest

Athen/Hurghada - Ab Montag nimmt das neue Jahr so richtig Fahrt auf: Die mystische Zeit zwischen den Jahren ist vorüber, die Schule beginnt, die Arbeit ruft. Doch nicht so für in den Süden geflogene Urlauber: Wegen einer technischen Panne war am Sonntag der Luftraum über Griechenland gesperrt . Dutzende Sachsen sitzen mit Hunderten Deutschen an unzähligen Flughäfen fest!

Die Chemnitzer Robert Naumann (39, l.) und Steve Böhme (46) hatten sich das Ende ihres Männerurlaubs ganz anders vorgestellt. © Holm Helis

Die Chemnitzer Robert Naumann (39) und Steve Böhme (46) hatten sich einen Männerurlaub über Weihnachten und Neujahr im ägyptischen Hurghada gegönnt.

Doch die Entspannung des Urlaubsparadieses haben sie dort gelassen: "7 Uhr war der Start geplant, wir sind dafür schon halb vier vom Hotel abgeholt worden. Inzwischen sitzen wir seit acht Stunden am Flughafen", ärgern sie sich zusammen mit TAG24-Fotograf Holm Helis (58), der ebenfalls dort gestrandet ist.

"Das ist eine Katastrophe! Es gibt absolut keine Infos. Und wenn, dann sind die Durchsagen unverständlich."

Der Grund: Massive Störungen bei den zentralen Funksystemen der griechischen Fluglotsen! Keiner der Flugverkehrsleiter konnte mit seinen Kollegen Kontakt aufnehmen. Dabei ist das deren zentraler Job, damit Flugzeuge nicht in der Luft kollidieren.