ZDF-Reporter über Elbquerung in Bad Schandau: "Brücke ist nicht eingestürzt - schade"

Bad Schandau - Wenn das Warten auf die Sommerpause zum Verhängnis wird: Am Freitagabend war Lutz van der Horst (49) in einer Spezialausgabe für die seit einer Woche unterbrochene "heute-show" zu sehen. Als "Katastrophen-Tourist" machte er sich auf den Weg in die Sächsische Schweiz zu einer viel diskutierten Elbquerung und verkündete Infos, die eigentlich schon längst veraltet sind. Daneben durften auch ein paar Witze über das Bauwerk nicht fehlen.