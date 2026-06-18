Müll-Bunker geht in Flammen auf: Großeinsatz in Sachsen

4.473 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.

Von Malte Kurtz

Lauta - Im Landkreis Bautzen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen.

In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.
In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.  © xcitepress / Vivian Opitz

Auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs "Thermische Abfallbehandlung Lauta" lief ab circa 9 Uhr ein großer Feuerwehreinsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich am Morgen Müll, der eigentlich erst später verbrannt werden sollte, in einem Lagerbunker entzündet, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zuge der laufenden Einsatzmaßnahmen kam es auf der B96 in Lauta zu Verkehrseinschränkungen. Angaben zum Sachschaden lagen noch nicht vor.

Mit zwölf Jahren schon wie ein ganz Großer: Lennard ist Deutschlands jüngster Winnetou
Sachsen Mit zwölf Jahren schon wie ein ganz Großer: Lennard ist Deutschlands jüngster Winnetou

Per Warn-App wurde zudem die Bevölkerung im Umkreis von rund 10 Kilometern angewiesen, Fenster und Türen aufgrund von Rauch und Gestank geschlossen zu halten. Die Warnmeldung gilt weiterhin, auch wenn der Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht wurde, wie der Betreiber Thermische Abfallbehandlung Lauta am Nachmittag mitteilte.

Die Bevölkerung wurde vor Rauch und Brandgeruch gewarnt.
Die Bevölkerung wurde vor Rauch und Brandgeruch gewarnt.  © Screenshot/NINA
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Die Feuerwehr ist seit circa 9 Uhr vor Ort.
Die Feuerwehr ist seit circa 9 Uhr vor Ort.  © xcitepress / Vivian Opitz

"Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Menschen in der Umgebung und auf dem Werksgelände", sagte Betriebsleiter Marcel Münkel der dpa.

Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Erstmeldung 12.20, letztes Update 17.37 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Vivian Opitz, Screenshot/NINA

Mehr zum Thema Sachsen: