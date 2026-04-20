Muss das so sein? Kreativität braucht keine Sachbeschädigung

Sachsen - Graffiti an Wänden, in Tunneln und an Hausfassaden: Für viele in Sachsen gehört das mittlerweile zum Alltag, für Kommunen ist das jedoch ein teures Dauerärgernis - und ein Problem, das sich offenbar kaum in den Griff bekommen lässt. Doch muss das so sein? Ein Kommentar.

TAG24-Redakteurin Isabel Klemt ist der Ansicht, dass kreative Entfaltung auch ohne Vandalismus möglich ist. © Steffen Füssel

Während Städte und Gemeinden jedes Jahr viel Geld in Reinigung, Sanierung und Prävention stecken, bleiben die Taten der illegalen Sprayerei oft ohne Konsequenzen.

15 Prozent Aufklärungsquote in Sachsen über zehn Jahre hinweg - das ist ernüchternd.

Allein zwischen 2023 und 2025 wurden laut dem Sächsischen Staatsministerium des Innern in Sachsen insgesamt 24.812 Fälle von Graffiti-Sachbeschädigung registriert, was Kommunen vor große Herausforderungen stellt.

Denn das Entfernen der Schmierereien ist mit erheblichem Aufwand verbunden, erfordert teils teure Spezialverfahren und bindet Personal, das an anderer Stelle dringend gebraucht wird.

Ein Kreislauf, der sich wiederholt und vielerorts nur schwer zu durchbrechen scheint. Man kann nur den Kopf schütteln - dabei geht es auch anders!