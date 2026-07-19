Nach Amazon-Prime-Erfolg: Horror-Regisseur aus Sachsen startet jetzt richtig durch

Glauchau/Leipzig - Als der gebürtige Glauchauer Regisseur David Brückner Ende 2024 die Horror-Anthologie "German Horror Story" drehte , konnte niemand ahnen, welche Entwicklung das Projekt nehmen würde. Nach der Weltpremiere beim Festival "Weekend of Fear" fand der Film einen Verleih, inzwischen läuft er bei Amazon Prime. Ende September soll sogar eine DVD- und Blu-ray-Version erscheinen.

David Brückner kommt gebürtig aus Glauchau, lebt aber mittlerweile in Leipzig. © Ralph Kunz

Dass der Streaming-Start so plötzlich kam, überraschte auch den Regisseur. "Auf einmal war das Ding auf Amazon Prime online, wo ich auch dachte: 'Okay, gut, hättet ihr mal was gesagt.'" Kurz darauf berichtete sogar das Klatsch-Portal Promiflash.

"Ich habe mir immer gesagt, aus Spaß, dass ich halt irgendwann mal auf Promiflash erscheinen will. Dass es jetzt so klappt, so ungeplant, ist sehr lustig."

Doch Brückner möchte den Erfolg nicht für sich allein verbuchen. Die Anthologie vereint zehn Kurzfilme von Filmschaffenden aus Deutschland und Österreich.

"Mein Anteil daran ist ja letztendlich der geringste. Ich habe einen Kurzfilm dabei und die Rahmenhandlung sowie die Idee. Jeder hat eine andere Handschrift."

Das Spannende daran sei, "dass das ein Potpourri aus der deutschen Filmszene ist".