Dresden warnt vor Hochwasser: Welche Rolle spielt die Carolabrücke?

Die in der Elbe liegende Carolabrücke könnte bei einem Hochwasser das Wasser noch höher stauen. © Holm Helis

Wird der Starkregen in Dresden größtenteils ausbleiben, erwartet das Riesengebirge am Wochenende Niederschlag von bis zu 350 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 72 Stunden.

Von dort aus droht das Wasser über die Elbe zu kommen, der tschechische Landwirtschaftsminister Marek Výborný (48) hatte bereits am Dienstag angekündigt, die Staumauern zu öffnen, weshalb bereits jetzt die Pegel leicht steigen.

"An den sächsischen Elbepegeln sind damit Höchststände ab Dienstag in Schöna und Mittwoch in Dresden im Bereich der Alarmstufe 3 zu erwarten", heißt es aus dem Landeshochwasserzentrum.

Das sind Pegelstände zwischen sechs und sieben Meter.