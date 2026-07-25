Stadt bei Dresden legt sich Superblitzer zu und platziert ihn an einer Sackgasse

Meißen - Auch in dieser Stadt soll Rasern nun das Handwerk gelegt werden. Seit Freitag, 24. Juli, hat die Stadt Meißen einen Superblitzer im Einsatz. Die Radarfalle der Firma Vitronic hat eine graue Farbe, das typische Kennzeichen der Stadt Wismar und nun auch einen ersten Standort, an dem die Geschwindigkeit überprüft wird.

Wie bei den Enforcement Trailern der Stadt Dresden beginnt das Kennzeichen des Blitzeranhängers mit "HWI-VE". © Petra Hornig

Der graue Superblitzer wird zunächst für 12 Monate angemietet.

"Die Verwaltung erreichen regelmäßig zahlreiche Beschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeuge im Stadtgebiet", begründet die Stadt Meißen auf Anfrage von TAG24 ihre Anschaffung.

Positioniert werden soll der Enforcement Trailer im Stadtgebiet an verschiedenen Orten, darunter "an Kindereinrichtungen, an Beschwerdestellen, aber auch an Unfallhäufungsstellen".

Aufgestellt wurde die Radarfalle an der Großenhainer Straße, in Höhe Bohnitzscher Straße, auf der linken Straßenseite, wo die Straße nach einiger Zeit in einer Sackgasse endet.

Hier herrscht Tempo 30. Eine Umleitung wird an Ort und Stelle wegen der Bauarbeiten an der einsturzgefährdeten Brücke der B101 notwendig, die bis Jahresende abgeschlossen sein sollen.