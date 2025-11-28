Abnehm-Tipps im Advent? MDR-Moderator traut sich was
Sachsen - Passender könnte das Thema nicht sein. Am 1. Dezember erscheint das Ratgeber-Buch "Mach dich schlank" von MDR-"Mach dich ran"-Moderator Mario D. Richardt (49).
Im Schlemmermonat startet der TV-Promi auch seine Lesetour - sie beginnt am 4. Dezember in Markkleeberg, weitere Termine auf mrichardt.de.
Richardt sagte Hüftgold und Doppelkinn den Kampf an, speckte 23 Kilo ab. Dank richtiger Diagnose! Ein Diabetologe stellte nach einem Glukosebelastungstest eine Insulin-Resistenz fest, in deren Folge die Fettverbrennung gehindert wird.
"Ich kannte also die Ursache und konnte und wollte etwas dagegen tun", so Richardt.
Mario D. Richardt hat schon 23 Kilo abgespeckt
Er stellte seine Ernährung um, verzichte ein Jahr lang auf Zucker und Weißmehl. Nudeln, Pizza, Kuchen & Co waren tabu. "Stattdessen gab es Haferflocken, Vollkornbrot, Eiweißbrot, Eier, Quark, Gemüse, Skyr, Hülsenfrüchte."
Das Ergebnis: Mario nahm ab, sein Insulinspiegel normalisierte sich, seit einem Jahr hält er sein Gewicht.
Seine Erfahrungen, Rückfälle, Rezepte und Fachkommentare hat Mario D. Richardt im Buch "Mach dich schlank" (Knaur, 224 Seiten, 18 Euro) zusammengefasst.
Titelfoto: PR