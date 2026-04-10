Neuschnee mitten im April: Wintereinbruch im Erzgebirge

Oberwiesenthal - Frühling ade! Im Erzgebirge hat es am Freitag ordentlich Neuschnee gegeben. Die Frühlingspause dauert aber zum Glück nicht lange.

In Oberwiesenthal hat es am Freitagvormittag ordentlich Neuschnee gegeben. © Oliver Kaufmann

Rund um den Fichtelberg herrschte am Freitagmorgen dichtes Schneetreiben. Es fielen schätzungsweise drei bis vier Zentimeter Neuschnee, an exponierten Lagen können es auch einige Zentimeter mehr gewesen sein.

Doch nicht nur um Sachsens höchsten Berg war es plötzlich wieder Winter, auch im Osterzgebirge, rund um Altenberg, gab es einige Zentimeter Neuschnee.

Das kühle Wetter wird uns am Freitag weiter begleiten. Im Tagesverlauf zieht eine Kaltfront über den Freistaat, die von West nach Ost kühle, feuchte Luft mitbringt. Auf ihrer Rückseite setzt sich dann am Samstag wieder etwas mildere Luft durch, bevor es am Sonntag wieder Schmuddelwetter mit Regen gibt.