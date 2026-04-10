Neuschnee mitten im April: Wintereinbruch im Erzgebirge
Oberwiesenthal - Frühling ade! Im Erzgebirge hat es am Freitag ordentlich Neuschnee gegeben. Die Frühlingspause dauert aber zum Glück nicht lange.
Rund um den Fichtelberg herrschte am Freitagmorgen dichtes Schneetreiben. Es fielen schätzungsweise drei bis vier Zentimeter Neuschnee, an exponierten Lagen können es auch einige Zentimeter mehr gewesen sein.
Doch nicht nur um Sachsens höchsten Berg war es plötzlich wieder Winter, auch im Osterzgebirge, rund um Altenberg, gab es einige Zentimeter Neuschnee.
Das kühle Wetter wird uns am Freitag weiter begleiten. Im Tagesverlauf zieht eine Kaltfront über den Freistaat, die von West nach Ost kühle, feuchte Luft mitbringt. Auf ihrer Rückseite setzt sich dann am Samstag wieder etwas mildere Luft durch, bevor es am Sonntag wieder Schmuddelwetter mit Regen gibt.
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Am Freitagabend sollten alle Hobbygärtner ihre empfindlichen Pflanzen in Sicherheit bringen, denn nachts kann es Frost bis minus drei Grad geben, in Ostsachsen sind sogar eisige minus acht Grad möglich. Dazu kommt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Es kann glatt werden.
Temperaturtechnisch fühlt sich der Samstag schon wieder mehr nach Frühling an mit Temperaturen von 15 bis 17 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Egbert Kamprath, Oliver Kaufmann