Nur ein Bundesland hat noch weniger Windräder gebaut als Sachsen
Dresden - In Sachsen sind im vergangenen Jahr 13 neue Windräder ans Netz gegangen.
In einem Jahr, in dem der bundesweite Ausbau der Windkraft beinahe Rekordniveau erreicht hat, bleibt der Freistaat damit unter den Schlusslichtern beim Ausbau, teilte jetzt der Bundesverband Wind-Energie mit.
Einzig im Saarland wurden noch weniger Windräder gebaut.
Sachsen steuert gut 64,8 Megawatt und damit 1,2 Prozent der bundesweit neu installierten Leistung bei.
Der sächsische Windpark ist mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren zudem der älteste in Deutschland. Sieben Anlagen wurden im vergangenen Jahr stillgelegt.
Insgesamt gab es zum Stichtag Ende vergangenen Jahres in Sachsen 858 Windräder. Das entspricht 2,1 Prozent der bundesweit 29.226 Anlagen.
