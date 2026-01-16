Nur ein Bundesland hat noch weniger Windräder gebaut als Sachsen

Dresden - In Sachsen sind im vergangenen Jahr 13 neue Windräder ans Netz gegangen.

Nur ein laues Lüftchen: Gerade mal 13 Windräder sind im Vorjahr in Sachsen an den Start gegangen, moniert der Fachverband. © Sven Gleisberg

In einem Jahr, in dem der bundesweite Ausbau der Windkraft beinahe Rekordniveau erreicht hat, bleibt der Freistaat damit unter den Schlusslichtern beim Ausbau, teilte jetzt der Bundesverband Wind-Energie mit.

Einzig im Saarland wurden noch weniger Windräder gebaut.

Sachsen steuert gut 64,8 Megawatt und damit 1,2 Prozent der bundesweit neu installierten Leistung bei.

Der sächsische Windpark ist mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren zudem der älteste in Deutschland. Sieben Anlagen wurden im vergangenen Jahr stillgelegt.