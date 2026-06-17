XXL-Bauprojekt startet in nächste Phase: 91 Wohnungen in Top-Lage

Markkleeberg - Ein Gebäude - 91 Wohnungen: Im Leipziger Neuseenland nimmt ein Multi-Millionen-Euro-Bauprojekt langsam Gestalt an.

Der Rohbau des Wohnprojektes in Markkleeberg wurde offiziell fertiggestellt. © LEWO AG

Der Rohbau des monströsen Mehrfamilienhauses nahe des Markkleeberger Sees wurde nun offiziell fertiggestellt, verkündete die zuständige Unternehmergruppe LEWO.

Im nächsten Schritt geht es darum, dass die Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen mit einer Wohnfläche von 42 bis 77 Quadratmetern Gestalt annehmen.

"Zur Ausstattung zählen unter anderem Fußbodenheizung, Echtholzparkett, moderne Bäder mit großflächigen Spiegeln, integrierte Beleuchtungssysteme sowie Balkone und Terrassen mit Sonnenausrichtung", so die LEWO über ihr Wohnprojekt SEEGOLD.

Rund 34 Millionen Euro kostet das Projekt, welches Ende 2027 fertiggestellt werden soll. Alle 91 Wohnungen wurden bereits an Kapitalanleger verkauft.

Die Gebäudetechnik soll auf eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher abgestimmt werden, was den externen Stromverbrauch minimiert. Darüber hinaus werden 52 Garagenstellplätze und 39 Außenstellplätze errichtet, die allesamt die Möglichkeit bieten, E-Autos zu laden.